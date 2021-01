PUTINATE – IL PRESIDENTE RUSSO CONTINUA A USARE LA MANO PESANTE CON I MANIFESTANTI PRO-NAVALNY: SONO GIÀ 1.500 GLI ARRESTI E TRA I FERMATI C’È (DI NUOVO) LA MOGLIE DELL’OPPOSITORE, YULIA – IL PROBLEMA PER LO "ZAR” È CHE PER STRADA NON CI SONO PIÙ SOLTANTO QUATTRO GATTI, MA MIGLIAIA DI PERSONE. E CHE È STATO LUI A DARE INDIRETTAMENTE CREDITO A NAVALNY FACENDOLO ARRESTARE (E AVVELENARE?) – LACRIMOGENI CONTRO I MANIFESTANTI E REPORTER IN MANETTE

Rosalba Castelletti per www.repubblica.it

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in Russia per il secondo weekend consecutivo per chiedere la liberazione di Aleksej Navalnyj, l'attivista in carcere da due settimane, e denunciare la corruzione al potere. Sono già oltre 1.500 gli arresti, spesso violenti, riferisce l'ong Ovd-info. Tra le persone fermate anche Julija Navalnaja, moglie dell'attivista anti-corruzione.

La popolazione è scesa in piazza nonostante le manifestazioni non fossero autorizzate e le autorità avessero cordonato i luoghi dei raduni. A Vladivostok, nell'Estremo Oriente russo, i dimostranti hanno danzato in cerchio sulle acque ghiacciate del Golfo dell'Amur “Il desiderio di vivere in un Paese libero è più forte della paura di essere arrestati”, ha dichiarato alla France Press Andrej, uno studente venticinquenne.

Caroselli si sono tenuti anche nelle città di Krasnojarsk al grido di "La Russia sarà libera" e a Khabarovsk in piazza Lenin. A Ekaterinburg, secondo le stime dei giornalisti, hanno sfilato circa 5mila persone, molto più del 23 gennaio: la popolazione ha cercato di raggiungere lo Stadio Dinamo attraverso un lago ghiacciato prima di essere fermata dalle forze anti-sommossa.

A Mosca la manifestazione si sarebbe dovuta tenere in piazza Lubjanka, sede dell'Fsb, ex Kgb, ma le autorità, con un'iniziativa senza precedenti, hanno chiuso sette stazioni della metropolitana e chiuso le strade principali del centro. I dimostranti hanno perciò cercato di raggiungere le stazioni di Krasnie Vorota e Sukharevskaja e di marciare in via Sakharov.

