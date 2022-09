21 set 2022 10:49

LE PUTINATE DI "MAD VLAD" POSSONO DARE IL COLPO FINALE ALL’ECONOMIA RUSSA - AFFONDA LA BORSA DI MOSCA DOPO CHE PUTIN HA DICHIARATO LA MOBILITAZIONE PARZIALE DEL PAESE E HA PROMESSO CHE USERÀ TUTTI I MEZZI PER DIFENDERE IL PAESE. SI IMPENNA IL PREZZO DEL PETROLIO E DEL GAS – LISTINI DEBOLI IN EUROPA: GLI INVESTITORI, SPAVENTATI DALLE PAROLE DEL PRESIDENTE RUSSO, SONO IN ATTESA ANCHE CHE LA FED IN SERATA DIA INDICAZIONI SULLA TRAIETTORIA CHE INTENDE IMPRIMERE AL RIALZO DEI TASSI…