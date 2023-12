LE PUTINATE DI VANNACCI – LA SECONDA INCHIESTA INTERNA CHE POTREBBE APRIRSI SUL GENERALE, AUTORE DEL LIBRO “IL MONDO AL CONTRARIO”, RIGUARDA GLI ANNI IN CUI L’ALTO UFFICIALE ERA ADDETTO MILITARE DELL’AMBASCIATA ITALIANA IN RUSSIA. I CONTENUTI DI QUESTO FILONE SONO TOP SECRET, MENTRE SONO PUBBLICHE LE TESI FILO-PUTINIANE CONTENUTE NEL VOLUME. VANNACCI HA SEMPRE DETTO DI ESSERE STATO CACCIATO DA PUTIN, NEL MAGGIO 2022. MA LA SUA NON FU AFFATTO UN ESPULSIONE AD PERSONAM…

Estratto dell’articolo di Emanuele Lauria e Antonio Fraschilla per “la Repubblica”

Doveva insediarsi ieri con il nuovo incarico di capo di stato maggiore nel Comando delle forze operative terrestri, una promozione che per il ministro della Difesa promozione non è: ma Roberto Vannacci, generale scrittore dalle idee controverse, è arrivato in ufficio, a Roma, ed è andato via.

È in licenza. E, fa sapere, non ha gradito la comunicazione dell’avvio dell’inchiesta formale per i contenuti del suo libro “Il mondo al contrario”, che dispensa giudizi poco lusinghieri nei confronti di omosessuali, Europa e migranti: frasi che hanno creato non poco imbarazzo anche al ministro Guido Crosetto, che già ad agosto aveva preso nettamente le distanze dalle posizioni «non accettabili».

L’attività di Vannacci, nel frattempo, è però finita sotto osservazione anche per altri aspetti: da parte dell’Esercito, si apprende in ambienti della Difesa, si sta indagando anche sugli anni in cui l’alto ufficiale era addetto militare dell’ambasciata italiana in Russia.

Si sta valutando se aprire, anche in questo caso, un’inchiesta. I contenuti di questo diverso filone sono top secret .

Di certo il generale nel suo libro esprime tesi filo-putiniane, anche se si è difeso dicendo di essere stato cacciato dal leader del Cremlino.

In realtà, va detto, non fu un’espulsione ad personam, ma seguì la ritorsione russa dopo l’allontanamento dalle capitali europee dei diplomatici di Mosca.

[…] C’è incertezza sui tempi dell’inchiesta. Ma questo rischia di diventare un tema secondario, perché Vannacci sarebbe pronto a uscire dall’esercito di sua volontà per fare il grande salto in politica e candidarsi alle prossime Europee.

In quale partito? Un indizio arriva da chi ieri gli ha espresso solidarietà: «Il nuovo ruolo assegnato a Vannacci è un riconoscimento al suo valore — dice Andrea Crippa, vicesegretario della Lega — anche in politica sarebbe un uomo di valore, lui la pensa come noi, sembra davvero un leghista quando parla. Ora non so dire se vorrà candidarsi con noi, ma ripeto, le sue idee sono assolutamente compatibili con quelle della Lega e di Matteo Salvini».

