6 feb 2023 18:01

QUAL È IL COLMO PER IL PRIMO PREMIER NATO DA GENITORI IMMIGRATI? VARARE LA LEGGE ANTI-MIGRANTI PIÙ DURA DI SEMPRE – IN INGHILTERRA IL PRIMO MINISTRO RISHI SUNAK STUDIA UNA LEGGE PER CONTRASTARE L'IMMIGRAZIONE ILLEGALE TALMENTE DURA CHE POTREBBE VIOLARE IL DIRITTO INTERNAZIONALE - SE LA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL’UOMO METTERÀ I BASTONI FRA LE RUOTE AL SUO PROGETTO, SUNAK SAREBBE PRONTO A UN’ALTRA BREXIT, QUESTA VOLTA DALLA CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL’UOMO…