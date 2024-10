6 ott 2024 17:15

QUALCOSA STA CAMBIANDO: PIÙ DELLA METÀ DEGLI ITALIANI, IL 53%, NON HA FIDUCIA NEL GOVERNO. UN NUMERO CHE POTREBBE AUMENTARE ANCORA, VISTI I “SACRIFICI” PROMESSI DA GIORGETTI PER LA MANOVRA – STABILE IL CONSENSO PER I PARTITI: FRATELLI D’ITALIA RIMANE PRIMO AL 29,4%, SEGUONO PD (23,7) E FORZA ITALIA (11,1) – GIORGIA MELONI GUIDA LA CLASSIFICA DEI LEADER CON IL 43,6%...