20 nov 2023 12:29

QUALCUNO AVVISI SIMONA AGNES, CHE SOSTIENE CHE “NESSUN PAESE IN EUROPA HA MAI PENSATO DI PRIVATIZZARE IL SERVIZIO PUBBLICO”, CHE NEL 1987 CHIRAC MISE SUL MERCATO NIENTEMENO CHE LA PRIMA RETE, TF1. NON MALE PER UN’ASPIRANTE PRESIDENTE – L’INTERVISTA ALLA CONSIGLIERA DI AMMINISTRAZIONE RAI, IN QUOTA GIANNI LETTA: “TELEMELONI NON ESISTE. ROSSI E SERGIO SONO DUE ASSI DI UN BINARIO CHE PROCEDONO IN MODO PARALLELO VERSO LA STESSA DIREZIONE”