QUALCUNO HA ANCORA DUBBI SULLO SCHIERAMENTO DI NARENDRA MODI? IL PREMIER INDIANO SARÀ IN VISITA UFFICIALE IN RUSSIA L’8 E IL 9 LUGLIO: EQUIDISTANTE SOLO UFFICIALMENTE, IL PRIMO MINISTRO DI NUOVA DELHI È UN ALLEATO IMPORTANTE DI “MAD VLAD” NEI CONSESSI INTERNAZIONALI. COME DEL RESTO ERDOGAN, CHE IERI HA INCONTRATO LO ZAR AD ASTANA E L’HA INVITATO AD ANKARA. MA IL CREMLINO L’HA FRIENDZONATO: “NON PUÒ ESSERE LUI UN MEDIATORE PER L’UCRAINA”

NARENDRA MODI VLADIMIR PUTIN

CREMLINO, PREMIER INDIANO MODI IN RUSSIA L'8 E 9 LUGLIO

(ANSA) - Il primo ministro indiano Narendra Modi sarà in visita ufficiale in Russia l'8 e il 9 luglio. Lo ha annunciato il Cremlino.

CREMLINO, ERDOGAN NON PUÒ ESSERE MEDIATORE SULL'UCRAINA

(ANSA) - Secondo Mosca il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non agirà come possibile mediatore nei colloqui per la risoluzione del conflitto ucraino. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, secondo quanto riporta la Tass. Alla domanda sulla possibilità che il leader turco diventasse un mediatore in questi colloqui, il portavoce del Cremlino ha risposto: "No, impossibile". Peskov ha anche confermato che il tema del conflitto in Ucraina è stato discusso durante l'incontro odierno tra Erdogan e Vladimir Putin ad Astana.

PUTIN ALLA CONQUISTA DELL’EST

RECEP TAYYIP ERDOGAN E VLADIMIR PUTIN AD ASTANA

Estratto dell’articolo di Anna Zafesova per “La Stampa”

[…] Ad Astana, Putin gioca in casa e nessuno gli rivolge rimproveri sui crimini di guerra e le violazioni dei diritti umani. Anzi, accetta con entusiasmo l’invito di Tokayev a ritornare in Kazakhstan per una visita ufficiale a novembre.

Accetta anche quello di Recep Tayyip Erdogan di visitare «il prima possibile» la Turchia, ma sulle date si rimane inevitabilmente nel vago: l’arrivo di Putin ad Ankara è già stato posticipato diverse molte, per evitare l’imbarazzo di ricevere il capo di uno Stato che si dichiara nemico della Nato, e andare incontro allo scontento di Washington (per quanto anche la Turchia non faccia parte del Tribunale e quindi non abbia il vincolo giuridico di consegnare Putin). Inoltre, Erdogan vorrebbe proporsi come mediatore nella guerra in Ucraina, ma finora il Cremlino non ha voluto accettare le sue proposte di negoziato. […]

RECEP TAYYIP ERDOGAN E VLADIMIR PUTIN AD ASTANA putin modi PUTIN - MODI - XI JINPING vladimir putin narendra modi vladimir putin narendra modi