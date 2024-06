8 giu 2024 11:10

QUALCUNO PROVA A METTERE "BIBI" IN UN ANGOLO! IL MINISTRO DEL GABINETTO DI GUERRA ISRAELIANO BENNY GANTZ OGGI ANNUNCERA’ LE DIMISSIONI - LA SUA RICHIESTA DI UN PIANO PER IL DOPOGUERRA A GAZA NON HA AVUTO SEGUITO. SOLO GLI USA E I FAMILIARI DEGLI OSTAGGI AVREBBERO CERCATO DI TRATTENERLO – SECONDO UN REPORT DELLA CIA, NETANYAHU CONTINUERÀ A NON OCCUPARSI DEL DOPOGUERRA A GAZA PER MESI, PUNTANDO A TENERE SALDA LA SUA MAGGIORANZA DI DESTRA ALLA KNESSET – "BIBI" VUOLE CONCLUDERE L’OPERAZIONE A RAFAH E…