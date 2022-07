21 lug 2022 10:24

QUALCUNO SILENZI BIDEN! – “SLEEPY JOE” HA FATTO L’ENNESIMA GAFFE: DURANTE UNA VISITA IN DELAWARE, PARLANDO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E DELL’INQUINAMENTO, IL PRESIDENTE HA DETTO: “ECCO PERCHÉ IO E COSÌ TANTE ALTRE PERSONE CON CUI SONO CRESCIUTO ABBIAMO IL CANCRO”. LA CASA BIANCA È STATA COSTRETTA A SMENTIRE SUBITO: NON HA IL CANCRO, O PERLOMENO NON LO HA PIÙ. È STATO COLPITO DA UN TUMORE ALLA PELLE, MA SI È CURATO PRIMA DELLA PRESIDENZA. E NON C’ENTRA L’INQUINAMENTO, MA IL TROPPO TEMPO TRASCORSO AL SOLE DURANTE LA GIOVINEZZA…