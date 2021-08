QUALCUNO SPIEGHI A DURIGON CHI ERA DAVVERO ARNALDO MUSSOLINI: UN TANGENTARO, COMPLICE DI UN ASSASSINIO DI STATO – QUANDO MATTEOTTI FU RAPITO E UCCISO, AVEVA NELLA BORSA I DOCUMENTI CHE TESTIMONIAVANO UNA MAXI TANGENTE PAGATA DALLA PETROL OIL PER LO SFRUTTAMENTO DEI GIACIMENTI ITALIANI. A TRATTARE PER IL PAGAMENTO ERA STATO IL FRATELLO DEL DUCE A CUI IL SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA VUOLE INTITOLARE IL PARCO COMUNALE DI LATINA, OGGI DEDICATO A FALCONE E BORSELLINO – ANCHE NELLLA LEGA CRESCONO LE PRESSIONI PER UN PASSO INDIETRO...

1 - DAGONOTA

Cosa aveva nella borsa Giacomo Matteotti quando fu rapito e assassinato dai sicari di Mussolini? I documenti che testimoniavano una maxi tangente pagata dalla Petrol OIL per lo sfruttamento dei giacimenti italiani. Chi aveva trattato per il pagamento? Il fratello di Mussolini, Arnaldo. A Matteotti fu così impedito di denunciare in Parlamento il governo tangentaro e il fratello di Mussolini.

Che indubbiamente era a conoscenza di quello che stava accadendo e che sarebbe stato eliminato un suo nemico mortale. Il sottosegretario Durigon vuole cambiare l'intestazione del parco comunale di Latina, oggi dedicato a Falcone e Borsellino, a un tangentaro nonché complice di un assassinio di Stato.

2 - PIÙ LITTORIO CHE LEGHISTA L'EX SINDACALISTA CHE PARE USCITO DA UNA COMMEDIA ALL'ITALIANA

Estratto dell'articolo di Concetto Vecchio per "la Repubblica"

Il sottosegretario leghista all'Economia, Claudio Durigon, 50 anni, da Latina, adesso dice di non essere un nostalgico, ma il fascistone che è in lui è venuto fuori con la più sconcertante delle proposte: «Meglio intitolare il parco di Latina ad Arnaldo Mussolini, che a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino», ha comiziato in piazza, con accanto a sé Matteo Salvini.

«Incredibile», commentano adesso in tanti persino nel suo giro, scuotendo la testa. Nella Lega, dove i parlamentari del Nord lo vivono come un corpo estraneo, non lo difende nessuno. Eppure Durigon è ancora lì, al suo posto.

Com' è possibile? Astuto ed eccessivo, indossa la maschera del pacioccone. Infatti veniva descritto come un cordiale spiccio, uno di quelli che vanno alle trattative politiche senza conoscere bene il merito delle questioni, ma che poi a furia di mediare, guidati da un istinto popolano, portano a casa il risultato.

Senza pedigree, era passato dall'essere il vicesegretario dell'Ugl, il sindacato di destra, a sottosegretario al Lavoro nel governo gialloverde e ora sottosegretario al Mef, il vice dell'inflessibile Daniele Franco.

(…) Fu la governatrice del Lazio Renata Polverini a scoprirlo, nel 2010, portandoselo con sé in Regione, indicandolo come capo della segreteria dell'assessore al Lavoro, Mariella Zezza. A Durigon Latina stava stretta, e pure il piccolo sindacato, di cui era il leader provinciale. La Polverini agli amici ha detto di essersene pentita. È alla fine del 2017 che diventa magicamente leghista.

Fa una campagna elettorale ventre a terra, la Ugl sposa Salvini e Durigon fa il giro degli imprenditori locali per raccomandarne il genio. Quando nasce il governo Lega-M5S, diventa l'uomo di quota 100, il che gli spalanca le porte dei talk del mattino, dove spiega la riforma ai casalinghi.

Con Salvini vanno all'Olimpico a vedere il Milan, di cui entrambi sono tifosi, e nei giorni indimenticabili del Papeete, nell'estate 2019, quando le cubiste intonano l'inno di Mameli, nel privé del Capo c'è anche Durigon. Diplomato in ragioniera, prima di fare il sindacalista è stato operaio alla Pfizer, con l'avvento di Draghi finisce al Tesoro con la delega ai giochi: per settembre ha annunciato gli stati generali del lotto.

