A QUALI DOCUMENTI DEL G7 HA AVUTO ACCESSO MARIA ROSARIA BOCCIA? - NONOSTANTE LE DIMISSIONI DI SANGIULIANO, LA "POMPEIANA ESPERTA" TIENE ANCORA SOTTO SCACCO IL GOVERNO: NON SI SA SU QUALI DOSSIER PER L'ORGANIZZAZIONE DEL G7 CULTURA ABBIA MESSO LE MANI - LA DONNA HA POSTATO SU INSTAGRAM IL PROGRAMMA DELL'EVENTO E QUESTO DISGRAZIATO SITO HA DIMOSTRATO CHE BOCCIA RICEVEVA MAIL CON DOCUMENTI RISERVATI (A QUALE TITOLO?) - NEL MIRINO C'E' IL CONSIGLIERE DIPLOMATICO DI SANGIULIANO, CLEMENTE CONTESTABILE...

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “Il Fatto Quotidiano”

MAIL VISITA DI GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AGLI SCAVI DI POMPEI

Ha appena messo in scacco il governo, fatto dimettere un ministro e l’entourage della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato una linea chiara: il caso è chiuso, si volta pagina. Ma per Mediaset, di proprietà della famiglia Berlusconi, non è e non può essere così: questa sera ad aprire È sempre Cartabianca, il talk in prima serata di Bianca Berlinguer, sarà un’intervista a Maria Rosaria Boccia, l’ex amante del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha provocato le sue dimissioni dopo una settimana di rivelazioni. Anche altri programmi del pomeriggio di Mediaset avevano cercato la donna.

[…] L’irritazione di Meloni nei confronti della famiglia Berlusconi è forte, tanto più, è il ragionamento di un dirigente di partito, che il fondatore si lamentava con gli alleati di Massimo Giletti per le interviste a Imane Fadil e Marystell Polanco sulle notti ad Arcore e che non si interrompevano nonostante le sue chiamate.

Perché intervistare la donna adesso? Non per motivi di share perché a intervistarla è stata solo La 7. Ma il sospetto è che i Berlusconi vogliano avvisare Meloni: non metta sul tavolo la privatizzazione della Rai o l’aumento del canone.

sangiuliano meloni

L’altro dossier di cui si sta occupando la premier con il nuovo ministro della Cultura Alessandro Giuli (i due si sono visti ieri) è il G7 che si aprirà il 19 settembre a Napoli, con una tappa a Pompei. E l’obiettivo di Chigi, che ha preso in mano la gestione del G7 della Cultura, è provare a tappare subito una falla: capire se e quali documenti riservati siano stati condivisi Sangiuliano con l’ex amante Maria Rosaria Boccia.

Ora la paura è che la donna abbia avuto accesso anche ad altro oltre al programma della giornata. Nel mirino ci sarebbe il consigliere diplomatico di Sangiuliano Clemente Contestabile (a cui era rivolta la mail di Zuchtriegel sul programma) che potrebbe essere uno dei primi a saltare con Giuli ministro.

