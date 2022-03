19 mar 2022 17:20

A QUALI STRANI DISEGNI SI RIFERIVA FRANCO BERNABÉ? A “OTTO E MEZZO” IL CAPO DELL’ACCIAIO DI STATO HA DETTO CHE IN ITALIA NON SI È MAI RIUSCITI A FAR DECOLLARE UNA POLITICA DI ENERGIE ALTERNATIVE AL GAS RUSSO A CAUSA DI UN “DISEGNO”. QUALE? PER DECENNI LA RUSSIA HA MANIPOLATO PARTITI E MOVIMENTI AMBIENTALISTI AFFINCHÉ SI OPPONESSERO A TUTTO CIÒ CHE POTEVA OSTACOLARE L'IMPORTAZIONE DI GAS RUSSO IN ITALIA, BOICOTTANDO NUCLEARE E FONTI ALTERNATIVE NELLE SCELTE DI GOVERNO…