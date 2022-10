7 ott 2022 17:01

QUANDO C'E' LA CINA DI MEZZO, TUTTI ZITTI - IL CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI DELL'ONU NON DISCUTERÀ DELLE VIOLAZIONI COMMESSE DAL GOVERNO CINESE NELLA REGIONE DELLO XINJIANG, DOVE VIVE UNA MINORANZA UIGURA DI RELIGIONE MUSULMANA - LA MOZIONE PER AFFRONTARE IL TEMA PUBBLICAMENTE, PROMOSSA DA USA, CANADA E GRAN BRETAGNA, È STATA AFFOSSATA CON 19 NO, 17 SI E 11 ASTENUTI - LA CINA AVEVA AVVERTITO: "OGGI SI PUNTA IL DITO CONTRO LA CINA, DOMANI SARÀ LA VOLTA DI ALTRE NAZIONI IN VIA DI SVILUPPO"