QUANDO C'E' DA FARE CASINO ARRIVA NIGEL FARAGE! – DOPO SETTE TENTATIVI FALLITI, “MISTER BREXIT” È STATO ELETTO DEPUTATO ALLA CAMERA DEI COMUNI: TUTTA COLPA DEL TRACOLLO DEI CONSERVATORI DI RISHI SUNAK - “REFORM UK”, IL PARTITO DI ULTRADESTRA DI FARAGE, È PASSATO DAL 2% DELLE ELEZIONI DEL 2019 AL 14.3%...

VOTO GB, FARAGE ELETTO DEPUTATO PER LA PRIMA VOLTA

nigel farage 6

(ANSA) - Nigel Farage è stato ufficialmente eletto deputato alla Camera dei Comuni britannica dopo sette tentativi falliti. Il leader della destra populista di Reform UK ha stravinto nel collegio di Clacton-on-Sea, strappato al Partito conservatore di Rishi Sunak. Nel discorso di vittoria ha rilanciato la sfida a destra ai Tory, esaltando il risultato del suo partito - in grande ascesa anche nel voto proporzionale nazionale -, non senza rivolgere un baldanzoso avvertimento al Labour di Keir Starmer, vincitore delle elezioni. "Non c'è alcun entusiasmo per Starmer - ha tuonato -, presto il suo governo avrà problemi e Reform gli sarà addosso".

nigel farage 5

GB: FARAGE ELETTO PER LA PRIMA VOLTA, 'PRIMO PASSO DI QUALCOSA CHE VI STUPIRÀ'

(ADNKRONOS) - Nigel Farage eletto per la prima volta alla Camera dei Comuni. Il suo partito Reform Uk ha conquistato quattro seggi, secondo i dati di Bbc e Guardian. Farage ha vinto a Clacton, per più di 8.000 voti, riporta la rete britannica. E', ha detto, "il primo passo di qualcosa che vi stupirà tutti".

nigel farage 4

GB: FARAGE, 'RIVOLTA CONTRO L'ESTABLISHMENT È INIZIATA'

(ANSA) - "La rivolta contro l'establishment è in corso": così Nigel Farage, in un video diffuso sui social per rivendicare il successo attribuito al suo partito Reform UK dagli exit poll dopo le elezioni britanniche.

Farage, amico di Donald Trump e già tribuno della Brexit, ha evocato un'avanzata percentuale dei voti nazionali di Reform - già in grado di superare i Tories in vari collegi - oltre le previsioni dei sondaggi della vigilia; e si è detto convinto che il suo partito conquisterà "molti seggi" (a cominciare dal suo, che diverse stime considerano ormai sicuro). Ha infine rilanciato l'obiettivo di una sorta di opa a destra sui Tory.

IL VICE DI FARAGE ESULTA, 'È UN TERREMOTO POLITICO'

nigel farage 3

(ANSA) - Toni trionfali per i populisti di Reform UK di Nigel Farage, premiati secondo gli exit poll delle elezioni britanniche oltre molte delle stesse previsioni più rosee. "E' un risultato sismico", ha esultato Ben Habib, vice leader del partito e braccio destro di Farage, parlando di uno spostamento di voti che può rappresentare una sorta di "testa di ponte" sul fronte delle ambizioni di Reform a contendere in futuro il primato a destra al Partito conservatore.

nigel farage 2

Secondo il sondaggista John Curtice, i 13 seggi attribuiti dagli exit poll a Reform UK potrebbero ancora subire delle oscillazioni - in basso o in alto - con il conteggio dei voti reali, ma segnalano comunque un'avanzata in termini di consensi proporzionali. Avanzata che nelle parole di Curtice appare decisiva come causa del tracollo Tory: tracollo di cui peraltro "approfitta in prima battuta il Labour pur senza una valanga di voti" pari alla valanga di seggi.

nigel farage 1

Un sondaggio a poche ore dalla proclamazione del seggio di Clacton-on-Sea dà intanto per certa "al 99%" la vittoria in quel collegio dello stesso Farage, in procinto quindi di conquistare anche personalmente uno scranno di deputato alla Camera dei Comuni per la prima volta all'ottavo tentativo.

