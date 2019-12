QUANDO LO CAPIRA' SALVINI CHE FINCHE' SARA' ALLEATO IN EUROPA CON I NEO NAZI TEDESCHI (E MARINE LE PEN) PALAZZO CHIGI LO VEDRA' COL BINOCOLO? - MATTIA FELTRI: “LA LEGA E ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND NON VOGLIONO SENTIR PARLARE DEL MES. SALVINI RITIENE SI VOGLIANO SALVARE LE BANCHE TEDESCHE COI RISPARMI DEGLI ITALIANI. AFD RITIENE SI VOGLIANO SALVARE LE BANCHE ITALIANE COI SOLDI DEI TEDESCHI…”

Mattia Feltri per “la Stampa”

Breve esegesi del sovranismo europeo e in particolare italotedesco. La Lega di Matteo Salvini e Alternative für Deutschland (Alternativa per la Germania) di Alexander Gauland sono così in sintonia da condividere il gruppo al Parlamento europeo: Identità e Democrazia. La Lega e Afd sono entrambe ostili all'immigrazione, perché l'Italia è degli italiani e la Germania è dei tedeschi. Sono infatti entrambe preoccupate per la sorte delle rispettive peculiarità etniche e tradizionali.

Sono entrambe persuase che la soluzione sia di ritornare, tramite rafforzamento, ai confini nazionali. Di conseguenza entrambe guardano con sospetto o aperta avversione all'Unione europea. Entrambe vorrebbero un'Europa dei popoli e non della finanza, o niente Europa, ancora meglio. Del resto sono entrambe dell'opinione che l'Europa sia una costruzione burocratica voluta dalle élite danarose per succhiare altro sangue alla povera gente laboriosa. Entrambe, neanche a dirlo, non possono nemmeno vedere George Soros e quelli come lui.

Com'era quindi inevitabile, entrambe non vogliono sentir parlare del Mes, il meccanismo europeo di stabilità, o salva stati. Entrambe sostengono che il Mes è soltanto la solita truffa per ridurre la quota di sovranità nazionale e spillare ulteriori quattrini ai lavoratori. Entrambe ritengono si tratti in particolare di un'operazione diabolica per salvare le banche dei plutocrati. Salvini ritiene si vogliano salvare le banche tedesche coi risparmi degli italiani. Gauland ritiene si vogliano salvare le banche italiane coi soldi dei tedeschi.