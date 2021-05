DA QUANDO È STATA SILURATA DAL CAV, FRANCESCA PASCALE HA SORPASSATO IL PD A SINISTRA - L’EX COMPAGNA DI BERLUSCONI È SCESA IN PIAZZA A MILANO PER IL DDL ZAN: “DELUSA DA ALCUNI DI FORZA ITALIA CHE INSEGUONO L’ODIO CON LA DESTRA OMOFOBA DI SALVINI. MA NON DA SILVIO, LUI NON È RAZZISTA. NON MI SONO FATTA PROBLEMI A STARE CON UN UOMO PIÙ VECCHIO DI 50 ANNI O UNA DONNA. L’AMORE È AMORE. FEDEZ MOLTO BRAVO. FARE POLITICA? NON NE HO INTENZIONE...”

1 - LA PASCALE VA IN PIAZZA CONTRO L'OMOFOBIA «DELUSA DA ALCUNI AZZURRI, NON DA SILVIO»

Chiara Campo per “il Giornale”

francesca pascale in piazza per il ddl zan 2

Non sale sul palco, garantisce di non «avere intenzione di fare politica» ma Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e oggi al fianco della cantante Paola Turci, arriva con lei alla manifestazione a favore del ddl Zan promossa ieri all'Arco della Pace a Milano e dietro le quinte spara a zero davanti alle telecamere.

Alla vigilia aveva contestato le dichiarazioni del coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani sulla famiglia («senza figli non esiste») scrivendo su Facebook: «Ecco perché non voto più Fi».

Ieri a Milano ha puntualizzato che «più che delusa dal partito» è «delusa da alcuni suoi esponenti che tendono ad abbracciare un'area sovranista invece di restare essere fermi e sigillati nell'area liberale da cui Fi è nata. Non posso più votarla finché continua a strizzare l'occhio a Salvini. Gli omofobi che la legge Zan tende a punire li troviamo nella destra di Salvini, sono gli artefici, è chiaro che non vogliono questa legge».

francesca pascale in piazza per il ddl zan 3

Pascale invece apprezza l'intervento di Fedez dal palco dal Primo Maggio, «gli sono grata, mettere il coraggio a disposizione dei più deboli è un buon valore e mi ha fatta sentire meno sola».

Pascale cambia decisamente tono quando parla di Berlusconi. «Per come lo conosco - afferma - posso confermare che Silvio non è una persona che odia, non è un razzista, e per questo sono molto sorpresa. Capisco il dibattito politico ma non c'è ragione di non votare una legge che non fa male a nessuno ma aumenta la sicurezza nel Paese».

Ammette di avere «sempre vissuto i rapporti sentimentali e l'amore in maniera totalmente libera, senza stereotipi» e non ha «avuto esigenze di fare coming out». Non ha avuto storie parallele durante la relazione con il Cav («sono una persona fedele e romantica»), ma «c'è stata una vita prima e dopo Silvio. Non mi sono fatta problemi a stare con un uomo di 50 anni più grande e neanche ad amare delle donne, sono sempre stata attratta dal fascino di una persona, da quando ero fanciulla ad oggi che ho 36 anni».

francesca pascale in piazza per il ddl zan 4

E del leader di Fi l'ha affascinata «il carisma, è stato l'uomo più importante della mia vita - confessa - e lo sarà per sempre. Lo sento ancora e guai se non lo facessi, mi manca se non lo sento».

Anche se sul piano politico dopo certe sparate «mi dice mannaggia a te sempre. È una persona importante nella mia vita ma di solito faccio sempre quello che credo giusto fare. L'ultima volta non era proprio in forma e mi dispiace moltissimo, spero che presto recuperi. Purtroppo questo Covid è infame».

Torna a vestire i panni della (quasi) politica per attaccare ancora l'ala sovranista che avrebbe sottovalutato la tragedia e avverte che non voterebbe Fi se consolidasse l'alleanza con i 5 Stelle: «Abbiamo al governo Di Maio che chiama elevato una persona (Beppe Grillo, ndr) che giustifica lo stupro e per me è stupratore a propria volta». La manifestazione pro ddl Zan ha attirato in piazza a Milano 8mila persone (circa 300 ad un presidio a Genova).

Nelle stesse ore ha girato per le strade una decina di camion-vela promossi dall'associazione Pro Vita & Famiglia onlus per dire invece stop alla legge. Tra gli slogan, «ci mandate in prigione per un'opinione», «basta confondere l'identità sessuale dei bambini», «avete rotto con il politicamente corretto».

2 - FRANCESCA PASCALE: "DICO NO ALLA DESTRA OMOFOBA DI SALVINI, ALCUNI IN FORZA ITALIA INSEGUONO L'ODIO"

Fr.Pol. per “La Stampa”

francesca pascale in piazza per il ddl zan 5

I capelli biondi tagliati corti, il giubbotto celeste di jeans griffato, la mascherina blu dell'Istituto Milton Friedman con la Statua della libertà stilizzata. Anche se mimetizzata dalla pandemia, Francesca Pascale, l'ex compagna di Silvio Berlusconi, oggi vicina alla cantante Paola Turci, non passa inosservata.

È alla sua prima uscita pubblica alla manifestazione dei Sentinelli a sostegno del disegno di legge Zan contro l'omotransfobia. Le sue idee non le ha mai nascoste. Quando il coordinatore di Forza Italia ha detto che la famiglia senza figli non esiste, su Instagram gli ha risposto a muso duro, con la canzone dei Doors The End di sottofondo: «Non voto più per Forza Italia». Concetto che ripete qui più e più volte ai giornalisti, va pure in diretta a Radio Popolare per sottolinearlo.

francesca pascale in piazza per il ddl zan 7

Francesca Pascale, sembra molto delusa da Forza Italia...

«Più che delusa da Forza Italia sono delusa da alcuni esponenti di Forza Italia che tendono ad abbracciare un'area sovranista invece che essere fermi nell'area liberale da cui Forza Italia è nata».

Al punto da non votarli più?

«Non posso più votare Forza Italia per adesso. Continua a strizzare gli occhi a Matteo Salvini piuttosto che guardare il faro della libertà. Francamente io non mi sento più di appartenere a un partito che è diventato più sovranista che liberale. È un problema mio».

Da giorni si parlava di una sua possibile venuta a questa manifestazione. Cosa l'ha spinta ad essere qui?

«Essere qui è giusto, è moralmente corretto. È doveroso nei confronti di questa generazione e delle prossime generazioni. Non essere qui in piazza oggi non è prendere una posizione politica ma semplicemente essere a favore delle discriminazioni, a favore dell'odio».

francesca pascale in piazza per il ddl zan 6

Si arrabbieranno dentro Forza Italia perché lei è qui.

«Con me si sono sempre arrabbiati. Fanno bene ad arrabbiarsi. Aumenta il dibattito e mettiamo un po' di sale nella discussione, altrimenti dormiamo».

Una delle obiezioni del centrodestra al disegno di legge Zan è che non serve, che ci sono già le leggi adeguate anche per questo. Gli risponde?

«È chiaro il perché non vogliono questa legge. Gli omofobi sono a destra, nell'estrema destra, la destra soprattutto di Matteo Salvini».

Silvio Berlusconi cosa ne pensa di questo disegno di legge?

«Bisognerebbe chiederlo a Silvio Berlusconi. Quel che posso pensare io, per come lo conosco, è che posso semplicemente confermare che Silvio Berlusconi non è una persona che odia, non è un omofobo, non è un razzista. Non è una persona che non punisce le discriminazioni. Anzi. Per questo sono molto sorpresa da Forza Italia. Posso capire il dibattito politico, ma francamente non votare una legge che non fa male a nessuno, anzi che aumenta la sicurezza in tutto il Paese, non è solo senza ragionevolezza, senza alcuna logica politica se non quella di continuare a seguire l'odio e il rancore che c'è in questo Paese».

francesca pascale in piazza per il ddl zan 10

Sente ancora Silvio Berlusconi?

«Certamente, è stato l'uomo più importante della mia vita».

Poi è finita.

«C'è un prima e un dopo. Non mi sono fatta problemi nella mia vita ad amare un uomo cinquanta anni più grande di me o amare le donne. L'amore è libertà».

Ha sentito il discorso di Fedez il primo maggio?

«È stato bravo, molto bravo, ha la possibilità di essere coraggioso»

Allora parlerà anche lei dal palco?

francesca pascale in piazza per il ddl zan 9

«Non ne ho l'intenzione. Nemmeno di fare politica».

