12 ott 2022 18:39

QUANDO IL POTERE SCARSEGGIA, INIZIA LA LAGNA - RENZI FRIGNA: “E’ UNA GRAVE FERITA ISTITUZIONALE L'ACCORDO TRA PD E M5S PER LASCIARE FUORI IL TERZO POLO DALLE CARICHE CHE SPETTANO ALLE OPPOSIZIONI. SONO SETTE I POSTI RISERVATI ALL'OPPOSIZIONE: TRE ALLA CAMERA E TRE AL SENATO PIÙ IL COPASIR. LA SETTIMANA PROSSIMA SI ELEGGONO I PRIMI SEI: DUE VICEPRESIDENTI ALLA CAMERA E DUE AL SENATO E UN QUESTORE PER CIASCUNA CAMERA. QUESTO È IL REGOLAMENTO, LA REGOLA NON SCRITTA È CHE CIASCUNA FORZA DELL'OPPOSIZIONE SIA RAPPRESENTATA…”