21 nov 2020 12:54

QUANDO SALTA LA FIDUCIA, VOLANO GLI STRACCI - L'ULTIMO SGARRO TRA M5S E CASALEGGIO: "NON VOGLIAMO VOTARE SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU. COME FACCIAMO A FIDARCI DI UN VOTO CHE GESTIREBBE DAVIDE, ORA CHE SI È MESSO COSÌ APERTAMENTE CONTRO DI NOI?" - RINVIATA LA CONTA PER DECIDERE LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO DIRETTORIO DEL MOVIMENTO FINO A QUANDO NON CI SARÀ UN ACCORDO POLITICO A TUTTO CAMPO CON IL FIGLIO DEL FONDATORE