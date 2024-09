QUANDO SERVE, GIORGIA SI AGGRAPPA A DRAGHI – DA VERA CAMALEONTE MELONI (UNICA CHE NON AVEVA APPOGGIATO IL GOVERNO DI SUPERMARIO) ALL'ASSEMBLEA DI CONFINDUSTRIA CITA L'EX PRESIDENTE DELLA BCE: “COME CORRETTAMENTE HA SOTTOLINEATO NEL SUO RAPPORTO SULLA COMPETITIVITÀ EUROPEA, GLI AMBIZIOSI OBIETTIVI AMBIENTALI DELL'EUROPA DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA INVESTIMENTI E RISORSE ADEGUATI” – LA PREMIER, CHE OGGI RICEVERA’ DRAGHI A PALAZZO CHIGI, HA PRESO MALISSIMO L'INCONTRO DI MARIOPIO CON MARINA BERLUSCONI…

UE: MELONI, 'D'ACCORDO CON DRAGHI, INVESTIMENTI PER TRANSIZIONE GREEN' = (Adnkronos) - "Come correttamente ha sottolineato Mario Draghi nel suo rapporto sulla competitività europea, gli ambiziosi obiettivi ambientali dell'Europa devono essere accompagnati da investimenti e risorse adeguati, da un piano coerente per raggiungere, altrimenti è inevitabile che la transizione energetica e ambientale vada a scapito della competitività e della crescita.

Anche questa è una cosa che mi sono permessa di far notare varie volte in pensieri europei, e cioè che non ha molto senso dotarsi di alcune strategie e poi non creare gli strumenti per realizzare quelle strategie. Perché senza gli strumenti, banalmente, le cose alla fine non si riescono a fare". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea 2024 di Confindustria. Proprio nella giornata di oggi è atteso l'incontro della premier con Draghi.

(ANSA) - "Sono d'accordo con Orsini, lo ringrazio per essere stato molto chiaro su questo, sui risultati disastrosi frutto di un approccio ideologico del green deal europeo: decarbonizzazione al prezzo di deindustrializzazione, ha detto, è una debacle, è così". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'assemblea di Confindustria confermando "l'impegno per correggere queste scelte". "Lo vogliamo dire che è non intelligentissima come strategia? E lo diciamo perché siamo amici dell'Europa e vogliamo difendere la capacità industriale europea. Le persone amiche dell'Europa devono avere il coraggio di dire le cose che non funzionano".

(ANSA) - "Ho sentito molte risposte sensate su cui siamo pronti a un confronto molto concreto nel merito". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'assemblea 2024 di Confindustria, parlando della manovra nel suo intervento dopo il discorso del presidente Emanuele Orsini.

(ANSA) - "Penso che quello di Raffaele Fitto vicepresidente esecutivo della Commissione europea sia un risultato che ci deve inorgoglire tutti, da portare a casa con il contributo di tutti, perché non è commissario di governo ma italiano e l'Italia deve fare quel che può per aiutarlo a ricoprire un incarico così importante". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'assemblea di Confindustria scandendo le sillabe di 'italiano'.

(ANSA) - "Voglio esser abbastanza chiara. Noi vogliamo seguire la stessa impostazione avuta finora, e che mi pare qui condivisa: leggi di bilancio ispirate a buonsenso e serietà, che concentrano le non molte risorse a disposizione nel sostegno alle imprese che assumono e creano posti di lavoro, nel rafforzamento del potere d'acquisto delle famiglie, con particolare attenzione alle famiglie con figli, non per scelta etica ma per necessità economica, e nella difesa della salute dei cittadini". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'assemblea 2024 di Confindustria, a Roma.

