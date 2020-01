QUANDO SI DICE LA DISTENSIONE – TRUMP HA CHIAMATO SOLEIMANI “FIGLIO DI PU**ANA” IN UN COMIZIO A MILWUAKEE! MENO MALE CHE IL PRESIDENTE AMERICANO DOPO IL RAID CHE HA UCCISO IL “TERRORISTA” IRANIANO AVEVA LANCIATO UN APPELLO ALLA PACE – “I DEMOCRATICI SONO INDIGNATI PER LA MORTE DI QUESTO MOSTRO. MA MOLTE PERSONE NON HANNO GAMBE E BRACCIA A CAUSA DI QUESTO FIGLIO DI PU**ANA” - IL VIDEO DEL DISCORSO

«Molte persone non hanno più gambe o braccia per colpa di quel figlio di puttana».



Trump su Soleimani.pic.twitter.com/C2eHKCqEB2 — Gabriele Carrer (@GabrieleCarrer) January 15, 2020

DAGONEWS

qassem soleimani

donald trump a milwaukee 1

Il presidente Trump ha chiamato "figlio di puttana" Qassem Soleimani – il generale iraniano ucciso da un raid americano il 3 gennaio –in un comizio a Milwaukee, in Wisconsin. “Era il re delle bombe lungo la strada. I democratici sono indignati per il fatto che abbiamo ucciso questo mostro terrorista, anche se questo mostro era responsabile di centinaia e centinaia di morti”.

ayatollah in lacrime per soleimani qassem soleimani 1

“Molte persone non hanno gambe e braccia a causa di questo figlio di puttana”, ha aggiunto Trump, scatenando gli applausi dei suoi sostenitori. Il “rally” a Milwuakee si è tenuto praticamente in contemporanea con il dibattito democratico in Iowa: “nessuno lo sta guardando. Non sono stati grandiosi finora nei dibattiti…”

