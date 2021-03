QUANDO TI DISTRAI, SALTANO FUORI LE SVASTICHELLE - I SERVIZI SEGRETI TEDESCHI METTONO NEL MIRINO IL PARTITO DI DESTRA "ALTERNATIVE FUR DEUTSCHLAND" - I SOSPETTI DI TENDENZE ESTREMISTE E PIANI DI ROVESCIAMENTO DELL'ORDINAMENTO DEMOCRATICO - L'AFD, CHE GRIDA AL COMPLOTTO, AVEVA STERZATO SU POSIZIONI RADICALI NEL 2015 CON LA CRISI DEI MIGRANTI. OGGI È DATA INTORNO AL 10% MA È LACERATA DA DIVISIONI INTERNE...

Flaminia Bussotti per "Il Messaggero"

In odore di apologia di reato da tempo, il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD, Alternativa per la Germania) è stato dichiarato caso sospetto su tutto il territorio nazionale dall'Ufficio per la tutela della Costituzione (Verfassungsschutz), i servizi segreti interni.

Il partito - che nelle sue file ha tanto conservatori delusi della linea centrista della cancelliera Angela Merkel e della sua Cdu, quanto estremisti con chiare posizioni xenofobe e di sapore neonazista - potrà quindi ora essere messo sotto osservazione con i classici strumenti dell'intelligence: spiare segretamente le sue attività e infiltrare agenti al suo interno.

Finora, a livello federale, i servizi potevano sorvegliare il partito solo attraverso gli interventi pubblici dei suoi rappresentanti. Sotto osservazione erano solo singoli casi a livello regionale (Turingia, Sassonia, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt, e l'organizzazione giovanile). La sorveglianza però avrà delle limitazioni: saranno cioè esclusi i deputati dell'AfD al Bundestag, nei Länder e al Parlamento europeo, come pure i candidati alle legislative a settembre.

LA RIVELAZIONE DELLO SPIEGEL

La notizia della classificazione a caso sospetto era attesa da tempo tanto che la stessa AfD aveva preventivamente fatto ricorso presso il tribunale di Colonia con procedimento urgente per mettere le mani avanti.

Per questa ragione, per rispetto del tribunale, la notizia non l'ha divulgata il Verfassungsschutz, che non si pronuncia sul caso fino a conclusione del procedimento giuridico. A diffonderla per primo è stato Spiegel online, e a seguire molti altri media. Alla base della decisione dei servizi, l'esame da parte di giuristi e esperti di estremismo di destra di dichiarazioni, discorsi e testi di politici e attivisti AfD a partire dal 2019 e confluiti in un rapporto di mille pagine.

La conclusione è che vengono riscontrate violazioni del dettato costituzionale atte a rovesciare l'ordinamento democratico. Il rapporto dei servizi è stato avallato anche dal ministero degli interni. Secondo Spiegel, la decisione è di giovedì scorso.

È la prima volta che un partito presente nei parlamenti di tutti i 16 Laender viene dichiarato caso sospetto dall'Ufficio della tutela della Costituzione. L'AfD ha reagito con veemenza alla notizia gridando a un complotto per nuocere il partito alla vigilia di importantissime scadenze elettorali (elezioni regionali domenica 14 marzo in due Länder, altre quattro nei mesi prossimi, per finire con le legislative il 26 settembre).

«Il comportamento dell'Ufficio federale per la tutela della Costituzione è scandaloso», ha tuonato il leader AfD Tino Chrupalla: «Malgrado l'ente non possa divulgare la notizia, la lancia ai media per danneggiare l'AfD nel confronto democratico con i partiti».

Accuse e sdegno anche dagli altri leader: è il tentativo mirato, con l'aiuto dei servizi, di danneggiare l'AfD alle urne, ha detto la capogruppo Alice Weidel, mentre l'altro capogruppo Alexander Gauland ha semplicemente suggerito di ignorare la decisione del Verfassungsschutz.

LA LACERAZIONE INTERNA

L'AfD, fondata nel 2013 dall'economista Bernd Lucke come partito conservatore anti euro, ha virato via via negli anni sempre più a destra, costringendo alle dimissioni il suo fondatore e successivamente altri esponenti moderati.

La sterzata definitiva è arrivata nel 2015 con la crisi dei migranti e la politica di accoglienza della Merkel che ha catapultato l'AfD alle politiche nel 2017 al 12,6% aprendole per la prima volta le porte del Bundestag dove rappresenta in questa legislatura il primo partito di opposizione.

Attualmente è accreditata nei sondaggi sul 10%. La virata a destra ha spaventato molti elettori mettendo in fuga circa duemila iscritti lo scorso anno (da 34.750 a 32.000 ora). Il partito è lacerato da tempo fra un'ala moderata, guidata dal leader Jörg Meuthen, e una radicale di estrema destra attorno al leader in Turingia, Björn Höcke, e la sua corrente Flügel (ala), che anche se ufficialmente si è sciolta di fatto continua ad ispirare ampi settori del partito.