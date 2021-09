NO GREEN PASS NO LAVORO - SIEMENS È LA PRIMA GRANDE AZIENDA IN ITALIA A RENDERE OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE PER I DIPENDENTI SENZA ASPETTARE UN DECRETO DEL GOVERNO: LO FARÀ DAL 27 SETTEMBRE E CON CONTROLLI AD HOC - IL TAMPONE OGNI GIORNO VERRÀ PAGATO SOLO PER I FRAGILI CHE NON SI POSSONO VACCINARE - I NO VAX POTRANNO SCEGLIERE DI RESTARE A CASA IN SMART WORKING, ANCHE SE ALLA LUNGA...