È sicuramente uno dei politici più attivi sui social, Carlo Calenda. Come dimenticare la foto in costume con il cigno sul lago ghiacciato? La sua esuberanza però spesso gli procura proteste, prese di distanza, invettive. È successo anche oggi con una serie di tweet ironici che non tutti hanno gradito in Rete. "L'incidente" nasce da un intervento di Giuliano Ferrara. L'ex direttore del Foglio, commentando la partecipazione del figlio di Calenda alla manifestazione sul clima con Greta Thunberg, scrive scherzosamente: "Picchialo". E aggiunge un eloquente augurio di "Buona Pasqua".





Picchialo! Buona Pasqua — giuliano ferrara (@ferrarailgrasso) 20 aprile 2019



L'ex ministro dello Sviluppo non si lascia sfuggire l'occasione e risponde a tono.

Quello sempre. Di base. Almeno due volte al giorno. Buona Pasqua anche a te.



Qui c'è ancora chi scherza: "Picchialo solo se laziale".

Picchialo solo se Laziale. Buona Pasqua a te e, soprattutto, a tua moglie.



"Ieri - aggiunge Calenda riferendosi al figlio - per l'appunto si è beccato un bel ceffone per aver risposto male alla madre. E gli ha fatto un gran bene". C'è chi avverte l'ex ministro del pericolo di commenti indignati.



Carlo, non hai scritto che stavi scherzando. Preparati a rt indignati da parte di 50enni e mamme pancine e un lungo editoriale di Travaglio sull'argomento.



Ma Calenda non accetta il consiglio. E a chi protesta dicendo che "le mani non si dovrebbero mai usare" ribatte, provocatoriamente: "Ogni tanto anche un bel calcione nel sedere funziona. Ma dà meno soddisfazione"



Ogni tanto anche un bel calcione nel sedere funziona. Ma da meno soddisfazione



"È sicuro che dare calci a un minore sia accettabile, nel 2019?", obietta Marco Canestrari. Ed è l'escalation. Calenda risponde che è inaccettabile non farlo.



Credo non sia accettabile non farlo.

Lei è sicuro che prendere a calci un minore sia accettabile nel 2019, vero?



C'è chi protesta: con le cronache che parlano di bambini morti?



Ma Calenda è così.

Molto dolce e molto severo.

Ha una sua formazione politica ma siede nella direzione di un altro partito.

Si candida con un partito di sx ma con idee di dx.

É amico di @nzingaretti ma vorrebbe avere in squadra @GuidoCrosetto.

È tipo mio cugggino di @eelst

Con le cronache che parlano di bambini morti per le mazzate prese. Io boh...



Ma il capolista dem alle europee non si dà per vinto. Addirittura traccia una regola aurea: "Mai sberle a un bambino piccolo. Scapaccione simbolico come estrema ratio. Ceffone ben assestato a adolescente grosso e turbolento. Ma anche qui solo casi rari e estremi. Non farlo quando c’è necessità è una grave responsabilità".



Il disegnatore Makkox prova a fermare la saga dei malintesi in rete. "Non ci credo che bisogna star qui a chiarire che quando uno dice: me te magnerei vivo, non sta incitando (nel 2019!) al cannibalismo".



Certo. Regola aurea. Mai sberle a un bambino piccolo. Scapaccione simbolico come estrema ratio. Ceffone ben assestato a adolescente grosso e turbolento. Ma anche qui solo casi rari e estremi. Non farlo quando c’è necessità è una grave responsabilità.

non ci credo che bisogna star qui a chiarire che quando uno dice: me te magnerei vivo, non sta incitando (nel 2019!) al cannibalismo.



Calenda per un po' insiste: "E ora scusate ma devo andare a picchiare i figli, distruggere videogiochi e rubare uova di Pasqua alle signore anziane. Buona pasqua". Poi, forse stanco del vespaio suscitato, risponde a Canestrari dicendo: "Era un tweet evidentemente ironico".



Marco ma perché era un tweet evidentemente ironico.!! E su

Mi chiedo come, se quando le si fa educatamente notare che non è proprio qualificante vantarsi di menare e prendere a calci i figli le scatta il dileggio (“psicologi dilettanti”), verso chi peraltro la ritiene una persona perbene. Boh.



Polemica chiusa? No. Calenda twitta anche sul fatto che le agenzie si sono occupate del suo caso. "Giornata niosa anche per agenzie", scrive. "Siccome qui il livello di perspicacia si è abbassato riassumo: 1) come scritto il tweet su calci nel sedere era ironico; 2) sì, penso che un figlio adolescente possa ricevere un ceffone se fa qualcosa di eccezionalmente grave. Ora relax".



Niente male per una tranquilla vigilia pasquale.