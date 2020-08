QUANTE GIRAVOLTE ‘STI GRILLINI - CI HANNO SBOMBALLATO CON I "NO" ALLA TAV E A TUTTE LE GRANDI OPERE E ORA SONO PRONTI A INGOIARE IL PONTE SULLO STRETTO (O IL TUNNEL)? - “LA STAMPA”: “QUEL CHE SI DETESTA IN VAL DI SUSA ORA DIVENTA UNA SOLUZIONE IDEALE TRA SCILLA E CARIDDI. PER COMPLETARE LA GIRAVOLTA, MANCA L'ULTIMO PASSAGGIO: CONSENTIRE CHE LA GALLERIA VENGA ATTRAVERSATA DAI DIESEL EURO ZERO…”

TAV TORINO LIONE

Paolo Griseri per “la Stampa”

All'inizio fu Beppe Grillo ad annunciare che la galleria della Tav Torino-Lione era inutile «perché non ha senso far viaggiare le mozzarelle a 300 all'ora». Dunque duri e sicuri contro i treni veloci e le gallerie. Facile quando si cavalca il Popolo. Ma nel 2018 il Popolo entra nel Palazzo e, come accade ai traghetti, le posizioni degli eletti del Popolo si spostano lentamente fino a capovolgersi di direzione. Prima fu la Tav Napoli-Bari. Alta velocità sì, ma buona anche per i No Tav.

grillo no tav

Addirittura il vicesindaco di Napoli andò a manifestare a Torino contro la linea per Lione pur sostenendo che quella per Bari (più costosa per l'Italia) «è utile». Come ci era andato in vicesindaco da Napoli a Torino? «Con il Frecciarossa». Sdoganata l'alta velocità buona, venne la stagione del toninellismo e del calcolo costi/benefici. Una costosissima perdita di tempo che giunse alla conclusione che la Tav non era conveniente ma sarebbe stato assai peggio interromperla.

tunnel sullo stretto di messina2

E così Conte annunciò che si faceva. L'ultimo diaframma a cadere è stato quello del Ponte sullo Stretto. I 5 stelle si preparano a digerire anche quello. Quel tunnel che si detesta in Val di Susa ora diventa una soluzione ideale tra Scilla e Cariddi. Per completare la giravolta, manca l'ultimo passaggio: consentire che la galleria venga attraversata dai diesel euro zero.