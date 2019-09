12 set 2019 18:28

QUANTE MENTI BRILLANTI CI VOGLIONO PER METTERE UNA FAKE NEWS IN PRIMA PAGINA? DUE: ALESINA & GIAVAZZI - VIDEO: NICOLA PORRO PRENDE PER I FONDELLI GLI ECONOMISTI CHE NELL'EDITORIALE DEL ''CORRIERE'' SI COMMUOVONO PER LA LAMORGESE, PRIMO MINISTRO DELL'INTERNO DONNA. PECCATO CHE CE NE SIANO STATI ALTRI DUE! L'ULTIMO NEL GOVERNO DEL LORO COLLEGA MONTI…