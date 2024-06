QUANTI SONO I FRANCHI TIRATORI NEL PPE? - LA RIELEZIONE DI VON DER LEYEN ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE E’ APPESA AI POPOLARI DELUSI: SUI 400 VOTI DELLA MAGGIORANZA (PPE, SOCIALISTI E LIBERALI) NE SERVIRANNO ALMENO 361 - TUSK E MITSOTAKIS CONDUCONO LE TRATTATIVE PER TENERE UNITO IL PARTITO: “IL VOTO IN PLENARIA NON SARÀ SU VON DER LEYEN MA SUL PPE E SULLA STRATEGIA DI WEBER” - IL DUBBIO SUI “RÉPUBLICAINS”, CHE HANNO APERTO A UN’ALLEANZA IN FRANCIA CON MARINE LE PEN, CHE POTREBBERO VOTARE CONTRO URSULA (HANNO 6 SEGGI ALL’EUROPARLAMENTO) - MA NEL PPE SI PREPARA LA MANNAIA: “SE VANNO CON LE PEN NON POTREMO TENERLI, ABBIAMO CACCIATO ORBÁN PER MENO”

ursula von der leyen manfred weber

Estratto dell’articolo di Francesca Basso per il “Corriere della Sera”

La presidente uscente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, candidata dal Ppe per un secondo mandato, incontra questa mattina il proprio gruppo parlamentare. È il momento delle trattative per garantirsi la riconferma, prima dai leader Ue e poi dal Parlamento europeo. Ieri von der Leyen ha già avuto un primo incontro con la presidente del gruppo S&D, Iratxe García Pérez, che ha ribadito i paletti per il sostegno: «Nessun negoziato o alleanza con l’estrema destra, i gruppi Ecr e Id».

MANFRED WEBER URSULA VON DER LEYEN DONALD TUSK

Sulla carta i numeri sono a favore di von der Leyen: primo, perché alle elezioni la vittoria del Ppe è stata netta e anche gli altri gruppi lo hanno riconosciuto; secondo, perché al Consiglio europeo siedono 13 leader del Ppe, il presidente francese Macron (liberale) è indebolito e il cancelliere Scholz (socialista) è intenzionato ad assicurare alla Germania la guida della Commissione e a fare presto; terzo, perché in Parlamento con il sostegno dei popolari (186), socialisti (135) e liberali (79) von der Leyen raggiungerebbe 400 voti, 39 in più della maggioranza richiesta (361 voti) e non avrebbe dunque bisogno del sostegno di Fratelli d’Italia di Meloni né dell’Ods del premier ceco Fiala.

ursula von der leyen

I leader popolari hanno già detto che sosterranno von der Leyen e hanno indicato il premier polacco Tusk e greco Mitsotakis come negoziatori. C’è però una logica a pacchetto, sul tavolo ci sono anche la presidenza del Consiglio europeo, del Parlamento e il posto di Alto rappresentate per gli Affari esteri, che dovranno essere spartiti tra le famiglie politiche. Non bastano i 13 leader del Ppe, von der Leyen dovrà convincere la maggioranza (non serve l’unanimità).

ursula von der leyen manfred weber

Ma al Parlamento cosa accadrà con il voto segreto? I franchi tiratori si aggirano intorno al 10%, abbastanza per mettere a rischio l’elezione. Il Ppe sarà compatto? Fino a prima delle elezioni c’era qualche dubbio, soprattutto per l’esito del congresso di Bucarest in marzo, spiega una fonte del Ppe. L’investitura di von der Leyen era stata fredda, la delegazione dei Républicains , che in queste ore sta vivendo momenti di tensione per l’apertura del suo leader Éric Ciotti a Marine Le Pen, aveva annunciato un voto contrario così come la delegazione slovena, ma solo la parte vicina all’ex premier Janša.

MANFRED WEBER - URSULA VON DER LEYEN - ROBERTA METSOLA - CONGRESSO DEL PPE

Il voto segreto ha aggiunto i franchi tiratori: su 499 votanti, 400 a favore, 89 contrari (più di francesi e sloveni) e 10 non validi. Ma quello è uno scenario che non si ripeterà, spiega un’altra fonte del Ppe, perché «questa volta il voto in plenaria su von der Leyen non sarà su di lei ma sul Ppe, sulla strategia di Weber, sulla forza politica del partito e tra i popolari non c’è la volontà di aprire una crisi».

Manfred Weber e Ursula von der leyen

Un’altra fonte del Ppe aggiunge che «Les Républicains potrebbero non rappresentare più un problema: se vanno con Le Pen non potremo tenerli, abbiamo cacciato Orbán per meno». I francesi hanno sei 6 deputati, gli sloveni di Janša 4. Il voto segreto […] rappresenta una tentazione per i delusi. Von der Leyen dovrà assecondare le diverse anime del Ppe. Le delegazioni dei Paesi nordici vorranno rassicurazioni sull’impegno a far rispettare lo Stato di diritto e il sostegno all’Ucraina, quelle dei Paesi del Sud sono più sensibili a migrazione e investimenti. […]