COME MAI IL VOLO PER RIPORTARE IN ITALIA NICCOLÒ NON È ANCORA PARTITO? – DI MAIO AVEVA PROMESSO CHE IN POCHE ORE IL VELIVOLO DELL’AERONAUTICA SAREBBE ANDATO A RECUPERARE IL 17ENNE BLOCCATO A WUHAN. MA SONO PASSATI TRE GIORNI - COS’È CHE BLOCCA LA PARTENZA? NON È CHE C’ENTRANO LE TENSIONI DIPLOMATICHE CAUSATE DALLO STOP AI VOLI DECISO DA CONTE & LUIGINO?