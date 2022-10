IO LO CONOSCO BENE QUELLO “ZANZONE” DI TONINO DI PIETRO – GOFFREDO BUCCINI RICORDA I TEMPI DI "MANI PULITE" IN CUI DI PIETRO ERA CONSIDERATO UN EROE: “RICEVE NOI GIORNALISTI COME IN UN B-MOVIE AMERICANO, COI PIEDI SULLA SCRIVANIA. SI TIRA SU I CALZONI E SI GRATTA LE CAVIGLIE CON VOLUTTÀ, ‘CAPISCI A 'MME , DOTTORINO’. IL COLLEGA PAOLO COLONNELLO LO CHIAMA ‘ZANZONE’, IMBROGLIONE, IN MILANESE. TONINO SE NE COMPIACE. PENSIAMO DI SFOTTERLO MA È LUI CHE PRENDE IN GIRO TUTTI NOI. ANCHE LA SUA NEOLINGUA, CHE NE ENFATIZZA IL DEFICIT SCOLASTICO, È UN TRUCCO GENIALE…”