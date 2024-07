QUANTO DURA GIORGIA MELONI? NON SOLO GLI SCAZZI TRA FORZA ITALIA E LEGA (CON SALVINI CHE FERMA LA LEGGE SULLA CONCORRENZA, UNA DELLE RICHIESTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA), PER LA DUCETTA, DOPO IL NO A URSULA, IL RAPPORTO CON L’EUROPA RESTA UNA SPINA NEL FIANCO – OGGI MELONI RICEVE IL NEO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO ANTONIO COSTA: SI TRATTA SU UNA DELEGA DI PESO PER L’ITALIA (CONCORRENZA, COESIONE, BILANCIO INTERNO) – IN POLE COME COMMISSARIO FITTO, IN QUEL CASO SARA’ "IL FIDO" FAZZOLARI AD ACCUMULARE DUE DELEGHE PESANTI: COESIONE E PNRR…

Simone Canettieri per “il Foglio” - Estratti

antonio costa meloni

“E’ preoccupata” per il dopo Fitto. E nell’incertezza ha una mezza sicurezza: le leve più pesanti che potrebbe lasciare a Roma il futuro commissario Ue possono andare solo a una persona.

E chi se non Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario con delega all’Attuazione del programma nonché regista della comunicazione del governo e di Fratelli d’Italia? Il cervello del melonismo, custode dell’ortodossia e del pensiero magico potrebbe così accumulare due deleghe non banali: Coesione e Pnrr (con l’aiuto silenzioso e tecnico di Ermenegilda Siniscalchi, capo di gabinetto di Fitto).

Meloni davanti all’ipotesi spacchettamento delle deleghe di Fitto non ha intenzione di concedere spazi agli alleati, soprattutto in questa fase di dialettica così accesa (eufemismo) fra Antonio Tajani e Matteo Salvini.

raffaele fitto giorgia meloni

Ecco perché il Sud potrebbe andare a Nello Musumeci, ministro per il Mare e la Protezione civile, e gli Affari europei a Edmondo Cirielli, viceministro degli esteri con delega già alla Cooperazione internazionale.

Questo è uno schema, variabile e ancora ballerino per una serie di motivi.

Il primo: i tempi, se ne riparla a ottobre, minimo. Il secondo riguarda la concreta partenza di Fitto in Europa solo “se ne vale la pena”. E cioè a fronte di un portafoglio di peso e di natura economica (concorrenza, coesione, bilancio interno). La possibilità di un commissario al Mediterraneo, per quanto funzionale al core business dei migranti, viene vista come un ripiego se non un piano B. Meloni, dopo la rabbia e l’orgoglio muscolare dei giorni scorsi, adesso sembra cambiare approccio con i vertici Ue. Lo dimostra la visita – senza dichiarazioni finali – del neo presidente del Consiglio Antonio Costa. Accompagnata da una nota distensiva.

meloni fitto salvini

Meloni, come si ricorderà, ha espresso parere negativo alla nomina del socialista Costa e della liberale Kaja Kallas, astenendosi in Consiglio su von der Leyen. Ieri al termine dell’incontro, il primo da incaricato del portoghese nel tour delle capitali europee, la premier ha fatto sapere di aver discusso con il successore di Charles Michel di “immigrazione” e “competitività”.

E cioè i due dossier che, a seconda delle combinazioni, possono vestire il nuovo commissario italiano. A leggere in controluce le parole uscite da Palazzo Chigi Costa avrebbe rassicurato la presidente del Consiglio “su una leadership condivisa e pragmatica del Consiglio europeo”. Insomma: “Giorgia, scordiamoci il passato”. “Antonio, niente di personale per la bocciatura”. Nonostante questo, dopo aver stressato negli ultimi tempi il rapporto con Bruxelles, ora Meloni pare intenzionata a non esagerare.

fazzolari fitto

Si spiega anche così lo stop al ddl Concorrenza tanto caro al proponente Matteo Salvini che doveva approdare ieri in Consiglio dei ministri, ma alla fine è slittato a venerdì prossimo. Il vicepremier aveva già in caldo dei lanci Instagram, voleva illustrare i nuovi provvedimenti sulle concessioni autostradali soprattutto in merito allo “spalma lavori”. Tuttavia come ha commentato Raffaele Fitto, a margine di una conferenza sul Pnrr che sapeva un po’ di commiato, “il ddl Concorrenza è “un testo importante, che ha bisogno di approfondimenti: tendenzialmente non entro nel merito delle singole questioni, so che il lavoro che abbiamo sempre fatto è quello del confronto con la Commissione Ue, spesso preventivo per evitare di creare situazioni polemiche e problemi”.

fazzolari meloni

Dunque calma e gesso per evitare frontali e bocciature, ma anche tensioni con Bruxelles. Posto che, come dicono tutti nel governo forse a esorcizzare il pericolo, non ci saranno ripercussioni per l’Italia dopo il no all’Ursula bis. Al contrario qualche problemino, questo sì, inizia a esserci tra Forza Italia e Lega. Il Cdm di ieri ha fatto incontrare di nuovo i vicepremier duellanti. Meloni vuole armonia. E pensa alle cose serie. Come il dopo Fitto.

raffaele fitto giorgia meloni