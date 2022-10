25 ott 2022 14:38

QUANTO DURA IL GOVERNO MELONI? – STEFANO FOLLI: “IL PARTITO DEL ‘CADE TRA POCHI MESI’ HA PERSO QUALCHE PUNTO. L'OPPOSIZIONE NON HA LA FORZA E LE IDEE PER ROVESCIARE GLI EQUILIBRI PARLAMENTARI. E SALVINI E BERLUSCONI NON SAPREBBERO DOVE TROVARE SPONDE. TRA L'ALTRO NON SI VEDE CHE INTERESSE AVREBBERO” – “MELONI HA SCELTO LA ‘REALPOLITIK’ E HA ACCETTATO DI BUON GRADO L’INCONTRO CON MACRON. È LEI AD AVER TRATTO IL MAGGIOR VANTAGGIO DAL COLLOQUIO. LA PREMIER ITALIANA STA FACENDO CAPIRE CHE NON ESISTE, O NON ESISTE PIÙ, UN'ALLEANZA DI FATTO CON IL LEPENISMO E L'UNGHERESE ORBÁN…”