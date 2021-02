QUANTO DURA UN LEADER SOVRANISTA E CAZZEGGIONE IN EUROPA? POCO (CHIEDERE ALL'AUSTRIACO STRACHE). E INFATTI SALVINI HA CAMBIATO TONI E ARGOMENTI: "NON FARÒ LO SFASCIACARROZZE DEL GOVERNO" - L'EX TRUCE HA CAPITO CHE SE NON SI "RIPULISCE" E ENTRA NEL PPE, PALAZZO CHIGI PUO' AMMIRARLO IN CARTOLINA - GLI INCONTRI DISTENSIVI CON ZINGARETTI E DI MAIO

salvini giorgetti

Marco Cremonesi per www.corriere.it

«Non farò lo sfasciacarrozze del governo». Matteo Salvini rassicura così chi gli chiede se i toni, a poche ore dall’insediamento del governo Draghi, non siano forse già un po’ troppo alti. Lui, tranquillizza tutti. E infatti, anche pubblicamente, spiega che «questo è il momento di deporre l’ascia di guerra. Con un milione di posti di lavoro già saltati, penso che la politica debba usare il suo tempo per risolvere i problemi. Il ministro Speranza ha vissuto un anno sotto pressione, non lo invidio, e cercheremo di sostenerlo da tutti i punti di vista». Prima di precisare con i suoi di non aver «attaccato alcun ministro».

silvio berlusconi con matteo salvini

Certo, sin dal minuto numero uno del governo Draghi, Salvini ha sempre parlato di «sostegno» nei confronti di alcuni ministri. Oltre che per Speranza, certamente, per Luciana Lamorgese. L’idea è ovviamente quella di affiancare sottosegretari leghisti nei ministeri che Salvini considera chiave: oltre a Interno e Sanità, anche Lavoro, Trasporti e Infrastrutture, i dicasteri «della ripartenza».

L’OCCHIO ALL’ELETTORATO

In ogni caso, la nave Open Arms è a Porto Empedocle. L’idea è quella di non alzare la voce, ma il verificarlo nelle prossime ore potrebbe essere un buon banco di prova. Per il momento, Salvini sta ancora cercando il tono più adeguato per dialogare nel governo.

MATTEO SALVINI

Anche a questo si devono gli incontri di queste ore: ieri con Nicola Zingaretti, prima con Silvio Berlusconi, oggi con Luigi Di Maio e, annuncia lui stesso, «se possibile con Mariastella Gelmini (Affari regionali e Autonomie) ed Enrico Giovannini (Infrastrutture e Trasporti). Mentre i pontieri sarebbero al lavoro per organizzare un faccia a faccia anche con Andrea Orlando, il ministro del Lavoro che non più tardi di un mese fa aveva liquidato la faccenda: «Un governo anche con Salvini? Neanche venisse superman».

SALVINI DRAGHI

Ma appunto, tutti i leghisti continuano a ripetere come un mantra che «la Lega non sarà come Rifondazione comunista con Romano Prodi, e tantomeno quella del primo governo Berlusconi». Anche perché, Salvini ne è convinto: l’abito che gli calza meglio è quello di governo. Soprattutto in una fase come questa, in cui il suo elettorato di riferimento, fatto di piccoli imprenditori e di partite Iva, non gli perdonerebbe un’altra stagione da Gianburrasca.