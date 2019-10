QUANTO HA INCASSATO RENZI DOPO IL DUELLO CON SALVINI DA 4 MILIONI DI ASCOLTATORI, LA STROMBAZZATISSIMA LEOPOLDA, LA COMPARSATA DA FAZIO, LA PRESENZA SU TUTTI I GIORNALI? UN PUNTO NEI SONDAGGI! ANZI, IERI SERA A ''CARTABIANCA'' SI È PARLATO DI UN MISERO 3,5%, MA GLI ALTRI SONDAGGI LO DANNO INTORNO AL 5%, DOPO LA SETTIMANA DI MASSIMA ESPOSIZIONE. ORA ANDRÀ IN GIRO PER L'ITALIA A ''CONQUISTARE'' POLITICI LOCALI (SOPRATTUTTO DI FORZA ITALIA)

Matteuccio Renzi non è certo entusiasta degli ultimi sondaggi che girano. Togliendo quello di Ixé per ''Cartabianca'' andato in onda ieri sera (che vede Italia Viva con un misero 3,5%, ma quelli sono comunisti di Rai3), non è che gli altri siano molto più generosi. Il tutto dopo il blitz che lo ha visto su tutti gli schermi, dal duello con Salvini da Vespa (25% di share), alla puntata di Fazio, passando per una strombazzatissima Leopolda sparata su tutti i giornali e tutti i canali. Praticamente il ''salto'' è stato di solo un punto, il tutto mentre la Lega torna intorno al 33% dopo la flessione seguita alla crisi agostana.

Ora partirà una campagna acquisti per l'Italia, che Renzi girerà per incontrare amminsitratori locali (anche di Forza Italia) pronti a zompare sul suo carretto, con la benedizione di Gianni Letta. Aspetta ovviamente l'Umbria, dove i renziani hanno fatto i pesci in barile per non esporsi in una probabile sconfitta. Al momento i sondaggi danno il centrodestra avanti di 3 punti, non una voragine, ma si sa, negli ultimi anni i sondaggi non ci pigliano tanto…

