QUANTO HA RESTITUITO ROBERTA LOMBARDI DELLA LIQUIDAZIONE INCASSATA ALLA FINE DEL MANDATO ALLA CAMERA? LA DOMANDA RISUONA DA STAMATTINA, DOPO L'USCITA DELL'INTERVISTA A DI BATTISTA, CHE METTE LE COSE IN CHIARO: ''IO HO RESTITUITO TUTTO COME DA REGOLAMENTO, CHI MI CRITICA DOVREBBE PRIMA GUARDARE A SE STESSO''. PER CASO DIBBA CE L'HA CON LA SUA NEMICA LOMBARDI, OGGI ALLA REGIONE LAZIO, CHE AVREBBE RESTITUITO UNA CIFRA MICRAGNOSA RISPETTO AI SUOI 43MILA EURO?

DAGONEWS - Dall'articolo odierno del ''Corriere'' su Di Battista salta subito all'occhio un pezzo, quello in cui parla delle critiche di ''alcuni esponenti''. Non è un caso se l'unico nome preso a esempio è quello di Roberta Lombardi, e non è un caso la risposta di Dibba: ''Chi mi critica dovrebbe prima guardare se stesso. Io ho sempre rispettato le nostre regole a partire dalla restituzione del tfr''.

Già, perché lui ha notoriamente restituito integralmente i soldi (prelevati dallo stipendio di tutti i parlamentari) maturati nei cinque anni di legislatura. Si trattava di oltre 43mila euro, e a quella somma dedicò il video che vedete qui sopra, girato in California. Anche Roberta Lombardi nel 2018 ha lasciato la Camera dei Deputati, ma non per un viaggio in Centroamerica, bensì per accomodarsi su una poltrona del consiglio della Regione Lazio, dove fu candidata alla presidenza contro Zingaretti.

Ecco, nel Movimento si mormora che la pasionaria grillina, volto storico del Movimento nella Capitale, abbia versato una quota ben più micragnosa al fondo creato dai 5 Stelle per il credito alle piccole e medie imprese. Di quanto si tratta? Ah, saperlo…

(Dibba lo sa, e se continuano a impallinarlo, non avrà problemi a sputtanare i suoi compagni che si sono tenuti montagne di soldi in barba alle promesse e ai regolamenti).

Estratto dall'articolo di Emanuele Buzzi per il ''Corriere della Sera''

Nel Movimento c’è stata freddezza nei confronti di Alessndro Di Battista. E critiche pubbliche da parte di alcuni esponenti, come Roberta Lombardi. C’è chi lo ha accusato di egoismo e di non pensare alla base. Ma l’ex deputato guarda oltre: «Chi mi critica dovrebbe prima guardare se stesso. Io ho sempre rispettato le nostre regole a partire dalla restituzione del tfr». E fa capire tra le righe che con lui in segreteria problemi simili o con le restituzioni non saranno ammessi.

