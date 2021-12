QUARANTENA E SUPER GREEN PASS: COSA CAMBIERÀ? - LA CABINA DI REGIA SUL COVID A PALAZZO CHIGI È TERMINATA ED È COMINCIATO L’INCONTRO DEL GOVERNO CON LE REGIONI. LE IPOTESI DI MODIFICA DELLE NORME: PER CHI HA LA TERZA DOSE NON SARÀ PIÙ PREVISTA LA QUARANTENA, MA UNA FORMA DI AUTOSORVEGLIANZA. IL SUPER GREEN PASS DOVREBBE ESSERE ESTESO AD ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI (MA M5S E LEGA HANNO ESPRESSO DUBBI)

Covid: terminata cabina di regia, Cdm slitta alle 19.30

Super green pass nei bar 2

(ANSA) - E' terminata da pochi minuti la cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri, convocato per le 18.30, slitta di un'ora, alle 19.30, per permettere al governo di incontrare le regioni.

Covid: cominciato incontro Governo-Regioni su quarantena

(ANSA) - E' cominciato, dopo la cabina di regia e in vista del Cdm, l'incontro tra Governo e Regioni, per illustrare le modifiche ai tempi delle quarantene ed eventuali altre misure. All'incontro partecipano il ministro per le Autonomie, Maria Stella Gelmini, e quello per la Salute, Roberto Speranza.

Super green pass per i lavoratori di ristoranti, trasporti, fiere. Niente quarantena per chi è vaccinato con tre dosi da 120 giorni

LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID

Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per www.corriere.it

Il green pass rafforzato sarà esteso ad alcune categorie di lavoratori di ristoranti, trasporti e fiere. Chi ha ricevuto almeno due dosi di vaccino da meno di 120 giorni e non ha sintomi non farà la quarantena ma dopo 5 giorni dovrà fare un tampone. Sono alcune delle decisioni su cui ha concordato oggi la cabina di regia, che ha affrontato due temi: quarantena ed estensione del green pass per i lavoratori.

Quarantena

Ecco come dovrebbe cambiare la quarantena per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo:

Super green pass nei bar 4

- Per i non vaccinati continueranno a valere le attuali regole (quarantena di 10 giorni);

- Per le persone in possesso del Green Pass rafforzato (ottenuto con almeno due dosi o guarigione) da oltre 120 giorni, la quarantena si ridurrà a 5 giorni, al termine di questo periodo, sarà richiesto un tampone con esito negativo;

-Per le persone con dose booster o in possesso del Green Pass rafforzato (ottenuto con almeno due dosi o guarigione) da meno di 120 giorni non sarà più prevista la quarantena, ma una forma di autosorveglianza (in assenza di sintomi) e, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo Covid-19, l’effettuazione di un tampone con esito negativo.

Quando entreranno in vigore queste nuove regole? Palazzo Chigi comunica che «la decorrenza delle nuove norme, per ragioni organizzative e logistiche, sarà definita in accordo con il Commissario Figliuolo».

Super green pass nei bar 5

Estensione del green pass

Come detto, il green pass rafforzato sarà esteso ad alcune categorie. Il consiglio dei ministri dovrà definire la lista dei lavoratori ai quali estendere il green pass rafforzato.

Nel primo elenco sono stati inseriti i lavoratori di trasporti, fiere e impianti. Palazzo Chigi chiarisce però che «su questo secondo punto sono in corso approfondimenti».

Dopo le richieste presentate dai governatori e il parere del comitato tecnico scientifico, il governo lo ha comunicato ai presidenti di Regione e la lista sarà fatta dal consilio dei ministri previsto dalle ore 18:30. La discussione all’interno dell’esecutivo riguarderà i dettagli del provvedimento e l’eventuale gradualità delle misure.

super green pass

Le richieste delle regioni e i dati

I presidenti delle Regioni avevano chiesto al governo la fine della quarantena per i vaccinati e green pass rafforzato per tutti i lavoratori (qui tutte le proposte, nel dettaglio). «Non possiamo bloccare il Paese con le quarantene dei contatti di positivi. Il Covid è cambiato, la maggior parte della popolazione è vaccinata, dobbiamo rivedere anche le misure per affrontarlo», ha dichiarato il presidente della Liguria e vicepresidente della Conferenza delle regioni Giovanni Toti. Quasi ottantamila nuovi contagi e 202 morti registrati il 28 dicembre hanno imposto un nuovo intervento, motivo per cui oggi, mercoledì 29 dicembre, si sta discutendo l’introduzione di nuove regole e obblighi per arginare l’ondata di Omicron.

Super green pass nei bar 3 Super green pass nei bar 6