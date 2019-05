QUASI QUASI MI FACCIO UNA FONDAZIONE - ANCHE GASPARRI CREA IL SUO “SALOTTO BUONO”: SI CHIAMA “ITALIA PROTAGONISTA” - TRA GLI OSPITI DELL’INAUGURAZIONE CI SONO MOGOL E PUPI AVATI, DON ENZO FORTUNATO E LA PRESIDENTE DEL WWF, DANIELA FORTUNATO - DA ARTURO DIACONALE AD ALESSANDRO GIULI, ECCO CHI CI SARA’

Salvatore Dama per “Libero quotidiano”

gasparri

Mogol, il regista Pupi Avati, la presidente del Wwf Donatella Bianchi, don Enzo Fortunato, portavoce del Sacro Convento di Assisi. Sono solo alcuni degli ospiti che parteciperanno alla convention della Fondazione Italia Protagonista. Padrone di casa è Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. Le conclusioni saranno, invece, affidate al Presidente del Parlamento Europeo e numero due di Fi, Antonio Tajani.

pupi avati (2)

L' assemblea della fondazione - che si terrà domani al Salone delle Fontane, quartiere Eur di Roma - è un appuntamento annuale al quale partecipano abitualmente intellettuali di area, amministratori locali ed esponenti politici provenienti da tutta Italia. Stavolta l' evento è ancora più sentito perché capita a ridosso delle elezioni europee. Un voto che per Forza Italia ha il sapore particolare della sfida. C' è la contesa elettorale verso i grillini e la sinistra. Ma poi c' è la competizione interna con la Lega. All' ultimo voto.

giulio rapetti mogol foto di bacco

«Più che dire ciò che dovremo fare», spiega Gasparri, «insieme a tanti esponenti di categorie e realtà sociali, faremo il punto di quello che abbiamo fatto e che continueremo a fare. Ho invitato quindi persone con le quali abbiamo condiviso e condivideremo un percorso nel Parlamento, nelle assemblee locali e su tutto il territorio nazionale».

Il parterre è quello delle grandi occasioni. Il noto autore e presidente della SIAE Giulio Mogol e Pupi Avati (uno dei più famosi registi italiani) parleranno della difesa della cultura nazionale, in particolare di quella popolare e del diritto d' autore. Ci sarà una testimonianza di Padre Enzo Fortunato, l'attivissimo portavoce del Sacro Convento di Assisi, promotore di tante iniziative religiose e culturali. Interverrà la Presidente del WWF Italia Donatella Bianchi, conduttrice della trasmissione televisiva Linea Blu. Ci saranno il produttore e gli interpreti del film Red Land, dedicato a Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana infoibata dai comunisti slavi.

alessandro giuli

Gasparri, insieme alla Federazione degli Esuli Giuliani, Istriani e Dalmati, che saranno rappresentati alla convention dal loro presidente Antonio Ballarin, ha fortemente sostenuto questo progetto (realizzato anche con il contributo della Rai) che racconta, con un'opera cinematografica di grande valore, la verità sulle foibe, troppo a lungo negata.

Saranno presenti anche i presidenti della Confagricoltura Giansanti e della Confedilizia Spaziani Testa. Arturo Diaconale illustrerà le iniziative editoriali de L'Opinione, mentre il giornalista Alessandro Giuli rappresenterà l' associazione Lettera 22. Ci saranno esponenti del movimento giovanile di Forza Italia che presenteranno Everest, l' appuntamento che la Fondazione organizza da molti anni in Puglia all' inizio di settembre.

Parteciperanno inoltre esponenti dei sindacati, delle forze di polizia, della polizia locale e anche dei Cocer delle Forze Armate.

arturo diaconale foto di bacco

Sarà offerto spazio anche agli imprenditori del mondo balneare e del turismo che parleranno delle battaglie fatte contro la direttiva Bolkestein. All' evento prenderanno parte i rappresentanti delle comunità che lottano contro la droga, da San Patrignano alla Comunità Incontro ad altri gruppi, pubblici e privati: «Siamo contro la legalizzazione e siamo per la cultura dell' informazione, della prevenzione e del recupero», ha spiegato Gasparri, «e ribadiremo questo orientamento in un momento in cui si accetta troppo supinamente la cannabis light». Concluderà i lavori il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. «Ci conosciamo dai tempi della scuola", ha ricordato Gasparri, "frequentavamo il Tasso, liceo "rosso" della Capitale».