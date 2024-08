QUEL CHE RESTA DEL CAV - IL POPOLO DELLA LIBERTA' (PDL), ANCHE SE NON ESISTE PIÙ POLITICAMENTE DA 11 ANNI, GIURIDICAMENTE È VIVO E I SUOI CONTI SONO IN ROSSO: IL "DISAVANZO PATRIMONIALE COMPLESSIVO" È DI OLTRE 11 MILIONI DI EURO - A GARANTIRE LA SUA SOPRAVVIVENZA È UN PRESTITO INFRUTTIFERO DI QUASI 3 MILIONI DI EURO CONCESSO DA BERLUSCONI NEL 2013 - ORA IL PRESTITO DOVREBBE GRAVARE SULLE SPALLE DEGLI EREDI, OVVERO DEI FIGLI...

Da "La Stampa"

Da undici anni non esiste più politicamente, ma ha solo una vita giuridica. Pur avendo chiuso i battenti nel 2013 per lasciare il posto alla «nuova» Forza Italia, il Popolo della libertà è un partito fantasma, ma non proprio invisibile. Spulciando l'ultimo bilancio si legge infatti che i suoi conti continuano ad essere in rosso: il «disavanzo patrimoniale complessivo», come si dice nel gergo tecnico, è di oltre 11 milioni di euro.

Ma quel che colpisce è che a garantire la sopravvivenza della formazione politica ormai «estinta», con un «prestito infruttifero» di quasi 3 milioni di euro concesso nel 2013, ci pensa ancora uno dei suoi fondatori, Silvio Berlusconi, che è scomparso il 12 giugno di un anno fa. Il «contributo» dell'ex premier è contenuto nella voce «debiti verso altri finanziatori» per un valore pari 2 milioni 800mila euro.

Nei documenti contabili non c'è nessun accenno in proposito, ma morto il leader azzurro ora il «prestito» dovrebbe gravare sulle spalle degli eredi, ovvero dei figli. Allo stato, il Pdl, carte alla mano, di fatto, è debitore non solo nei confronti dell'ex premier ma anche di Forza Italia per oltre 1 milione e mezzo di euro e An per poco meno di 700mila euro.

