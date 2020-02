QUEL CIRCOLINO DI REDUCI SPACCIATO PER PARTITO CHE E’ “ITALIA VIVA” E’ COSI’ MALCONCIO DA OSANNARE TERESA BELLANOVA NEANCHE FOSSE UNA ROCKSTAR DELLA POLITICA - AL SUO ARRIVO SUL PALCO DELL’ASSEMBLEA DEL PARTITINO, L’INTERA PLATEA SI E’ ALZATA IN PIEDI, BATTENDO LE MANI E URLANDO “TE-RE-SA!, TE-RE-SA!” - VIDEO

Nessuno ha nulla contro Teresa Bellanova, sia chiaro. Eppure non può che stupire l'accoglienza riservata al ministro dell'Agricoltura all'assemblea nazionale di Italia Viva che si è tenuta a Roma, domenica 2 febbraio. Assemblea nel corso del quale Matteo Renzi si è scagliato in modo durissimo contro Alfonso Bonafede, dicendo chiaro e tondo che la riforma della giustizia M5s non Italia Viva non la voterà mai.

Qui, però, la questione è un'altra. Non è politica, ma di colore: l'accoglienza riservata alla Bellanova, appunto. Al suo arrivo sul palco, infatti, l'intera platea si è alzata in piedi, battendo le mani a più non posso. Dunque il coro: "Te-re-sa, Te-re-sa". Roba da rock-star, insomma. Roba da Leo Messi al Nou Camp. Eppure si trattava di Teresa Bellanova all'assemblea di Italia Viva: un partito alla ricerca disperata di una sorta di "idolo"?

