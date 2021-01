QUELL’INSOLITO TRANS TRANS ALLA CASA BIANCA – BIDEN SPAZZA VIA UN ALTRO PROVVEDIMENTO DI TRUMP E REVOCA IL DIVIETO CHE NEGA AI TRANSGENDER DI ARRUOLARSI NELL’ESERCITO: IL "PUZZONE" GIUSTIFICÒ LA SCELTA DOPO AVER AVVIATO DIVERSI STUDI PER DIMOSTRARE CHE I TRANS POTESSERO AVERE DELLE "RIPERCUSSIONI SU PRONTEZZA ED EFFICACIA" E NEL 2019 SI ARRIVÒ A QUELLO CHE ASSOMIGLIAVA TANTO A UN DIVIETO TOTALE, CHE NEGÒ AI TRANS GIÀ MILITARI DI CAMBIARE SESSO E…

Joe Biden continua a intervenire su molti provvedimenti presi dall’amministrazioni Trump a suon di ordini esecutivi. Gli ultimi su cui ha posto la sua firma prevedono il ripristino delle restrizioni di ingresso dai paesi a rischio - Europa, Brasile, Sudafrica -, l’incentivo all’acquisto di prodotti “made in Usa” e la revoca del divieto che nega alle persone transgender di arruolarsi nell’esercito.

(…) Un atto di totale discostamento rispetto alla vecchia amministrazione riguarda la possibilità ai transgender di entrare nell’esercito. Donald Trump aveva lasciato su Twitter l’annuncio che prevedeva il divieto a queste persone di arruolarsi, mentre Biden sembrerebbe volerlo ripristinare. “Sostengo il piano del presidente o il piano per ribaltare il divieto”, ha dichiarato Lloyd Austin, primo afroamericano alla guida del Pentagono, che proprio oggi giurerà alla Casa Bianca. “Se si è in forma e se si è qualificati per prestare servizio e mantenere gli standard, dovrebbe essere consentito prestare servizio”, ha aggiunto.

La possibilità per i transgender di arruolarsi non era prevista prima dell’amministrazione Obama. La data, a partire dalla quale alle persone transgender sarebbe stato consentito di arruolarsi, era stata fissata dall’esercito a luglio del 2017, ritardata più volte da Donald Trump il quale sorprese tutti annunciando che il governo federale non ne avrebbe mai accettato che nell’esercito potessero entrare soldati transgender, “con nessun tipo di competenza”.

Trump giustificò la sua scelta dopo aver avviato diversi studi che dimostrassero come i trans potessero avere delle ripercussioni su prontezza ed efficacia: “Il nostro esercito deve essere concentrato su una vittoria decisiva e schiacciante e non può avere il peso degli enormi costi medici e dei disagi che la presenza di transgender nell’esercito porterebbe con sé”. Nel 2019 si arrivò a quello che assomigliava tanto a un divieto totale, che negò alle persone transgender già militari o reclute di cambiare sesso e richiese alla maggior parte delle persone di prestare servizio nel loro genere di nascita. Nel 2014, uno studio del William Institute presso la UCLA School of Law aveva stimato come i soldati trans all’interno dell’esercito ammontassero a circa 15.500.

Ora il cambio di rotta, già testimoniato dalla volontà di Biden di fare sottosegretario alla Sanità Rachel Lavine, ministra della Salute della Pennsylvania dichiaratamente transgender, e dall’invito che il neo presidente ha rivolto a tutte le agenzie federali nel far rispettare la sentenza della Corte suprema dello scorso anno, con cui si è ampliata la definizione di discriminazione sessuale includendo così anche quella basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, con un esplicito riferimento alle scuole superiori e agli sport universitari.

“I bambini dovrebbero essere in grado di imparare senza preoccuparsi se gli sarà negato l’accesso ai servizi igienici, agli spogliatoi o agli sport scolastici”, si legge nella direttiva con la quale l’amministrazione Biden ribadisce il suo impegno a “prevenire e combattere la discriminazione sulla base di identità di genere o orientamento sessuale”.

