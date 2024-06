19 giu 2024 12:05

QUESTA GIÀ È UNA NOTIZIA: “I PARLAMENTARI DI ITALIA VIVA NON SONO IN VENDITA” – DEPUTATI E SENATORI DEL PARTITO DI RENZI, CHE TIENE CONFERENZE IN GIRO PER IL MONDO A GETTONE, SMENTISCONO DAGOSPIA E SOSTENGONO CHE NON SIA VERO CHE MATTEONZO ABBIA OFFERTO A FORZA ITALIA I SUOI PEONES IN PARLAMENTO. BENE: QUESTA CE LA SEGNAMO…