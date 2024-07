QUESTA VOLTA ORBAN L’HA FATTA GROSSA – IL VIAGGIO A MOSCA COME PRESIDENTE DI TURNO DELL’UE FA INCAZZARE TUTTI. LA COMMISSIONE EUROPEA INFIOCINA IL PREMIER UNGHERESE, CHE RISCHIA DI ESSERE SFIDUCIATO: “MINA L’UNITÀ E LA DETERMINAZIONE CHE DOBBIAMO DIMOSTRARE PER FAR FINIRE LA GUERRA, E METTE IN DISCUSSIONE LA VISITA DELLA COMMISSIONE IN UNGHERIA” – I VERDI: “È UNA CHIARA VIOLAZIONE DEI TRATTATI EUROPEI” – IL PREMIER SVEDESE, KRISTERSSON: “ORBAN È IRRESPONSABILE E SLEALE…”

viktor orban e vladimir putin

1. VON DER LEYEN SU ORBAN, 'L'APPEASEMENT NON FERMERÀ PUTIN'

(ANSA) - "Il premier ungherese Viktor Orban in visita a Mosca. L'appeasement non fermerà Putin. Solo l'unità e la determinazione apriranno la strada a una pace globale, giusta e duratura in Ucraina". Lo scrive su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

2. LA VISITA DELLA COMMISSIONE UE IN UNGHERIA ORA È IN DUBBIO

(ANSA) - La visita di Orban a Mosca "mette in dubbio" il tradizionale viaggio della Commissione Europea nel Paese che ha la presidenza di turno, ovvero l'Ungheria, che è stato messo in programma "per dopo l'estate". Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo blustellato Eric Mamer.

ursula von der leyen e volodymyr zelensky summit per la pace svizzera

3. COMMISSIONE UE,ORBAN MINA UNITÀ NECESSARIA PER FINE GUERRA

(ANSA) - "Qualunque sia il messaggio inviato dagli ungheresi riguardo al viaggio, tutto sulla sostanza di questo viaggio non è quello giusto. Si tratta di pacificazione, non di pace e crediamo che ciò mini l'unità e la determinazione che dobbiamo dimostrare affinché questa guerra finisca".

Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Eric Mamer nel corso del briefing quotidiano con la stampa in merito al viaggio del premier ungherese Viktor Orban a Mosca, precisando che l'esecutivo Ue non ne è stato informato. "Questa visita a Mosca mette seriamente in discussione il tradizionale viaggio della Commissione in Ungheria".

ULF KRISTERSSON

4. I VERDI UE, 'ORBAN A MOSCA VIOLA I TRATTATI EUROPEI'

(ANSA) - "La visita del premier ungherese a Mosca rappresenta una chiara violazione del principio di leale cooperazione sancito dal trattato dell'Ue e danneggia gravemente la reputazione dell'Unione. Vi chiediamo di utilizzare tutti gli strumenti a vostra disposizione per impedire che ciò accada".

Lo dichiarano i co-presidenti dei Verdi Ue, Terry Reintke e Bas Eickhout, in una lettera indirizzata a Charles Michel, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola sul viaggio del premier magiaro Viktor Orban a Mosca per incontrare Vladimir Putin.

putin orban

I Verdi ricordano che la "presidenza del Consiglio Ue svolge un ruolo importante nel portare avanti il ;;lavoro del Consiglio sulla legislazione dell'Ue garantendo la continuità dell'agenda e rappresentando il Consiglio nelle relazioni con le altre istituzioni" e che tutte le "istituzioni dell'Ue e i suoi Stati membri "hanno condannato fermamente la brutale guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e l'annessione illegale delle regioni dell'Ucraina".

5. SVEZIA, 'ORBAN È SLEALE E PRENDE IN GIRO IL POPOLO UCRAINO'

(ANSA) - "Il primo ministro ungherese Viktor Orbán è irresponsabile e sleale se usa la presidenza ungherese dell'Ue per visitare Mosca e il presidente Putin. È un segnale sbagliato per il mondo esterno e una presa in giro del popolo ucraino che lotta per la propria libertà. Orbán è solo, non parla a nome dell'Unione europea e non parla a nome di tutti gli altri capi di Stato e di governo". Lo ha scritto, in un duro attacco su X, il premier svedese Ulf Kristersson.

URSULA VON DER LEYEN VOLODYMYR ZELENSKY ursula von der leyen volodymyr zelensky olaf scholz volodymyr zelensky ursula von der leyen