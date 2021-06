17 giu 2021 11:07

QUESTE SÌ CHE SONO PRIORITÀ DEL PAESE – LA CROCIATA DI ELENA BONETTI, MINISTRA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, CHE SI IMPEGNA PER FARE UNA LEGGE AFFINCHÉ NON VENGA PIÙ CHIAMATA “MINISTRO”, BENSÌ “MINISTRA”: “SE VOGLIAMO TESTIMONIARE CHE LE DONNE POSSONO ACCEDERE A QUALSIASI RUOLO DELLA PA, PENSO CHE ANCHE IL LINGUAGGIO DEBBA AVERE LA DECLINAZIONE AL FEMMINILE…”