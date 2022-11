QUESTIONE RIVERA - AL SUO RITORNO DA BRUXELLES, TRA LE TANTE ROGNE, LA DUCETTA SI TROVERÀ ANCHE QUELLA CHE PORTA IL NOME DI ALESSANDRO RIVERA. IL FUTURO DEL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO, PER LA REGINA DELLA GARBATELLA, È SEGNATO AL 100%: FUORI IL RESPONSABILE DEL FALLIMENTO DELL’OPERAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA. UN’IDEA CHE NON TROVA D’ACCORDO GIORGETTI CHE VORREBBE MANTENERLO A VIA XX SETTEMBRE. SE SALVA RIVERA DALLE UNGHIE DELLA DUCETTA, AVRÀ UN DIRETTORE GENERALE CHE GLI SARÀ SEMPRE GRATO. DI QUI L’INTERVENTO DI CARLO MESSINA…

Al suo ritorno da Bruxelles, tra le tante rogne, la Ducetta si troverà anche quella che porta il nome di Alessandro Rivera. Il futuro dell’attuale direttore generale del Tesoro, per la Regina della Garbatella, è segnato al 100 per cento: fuori il responsabile del fallimento dell’operazione Monte dei Paschi di Siena, incapace di collocarla né a Intesa né poi a Unicredit, ed è finita sul groppone dello Stato. Per non parlare poi della finta privatizzazione di Ita, nata sulle costosissime ceneri di Alitalia.

Secondo fonti autorevoli, il sostituto dovrebbe essere Luigi Buttiglione, noto economista, ex Bankitalia, con buoni rapporti con i mercati e soprattutto vicino a “Io sono Giorgia”.

Un’idea che non trova d’accordo il ministro del Mef Giancarlo Giorgetti che vorrebbe mantenerlo a via XX Settembre. A parte il buon rapporto con Rivera, Giorgetti non è ovviamente felice di trovarsi su una poltrona così nevralgica, uno in quota Meloni che potrebbe rompergli i cabasisi. Viceversa: se salva Rivera dalle unghie della Ducetta, avrà un direttore generale a sua disposizione che gli sarà sempre grato.

Fatto tale ragionamento, al fine di salvare la faccia di Rivera, Giorgetti avrebbe fatto partire una telefonata al boss di Banca Intesa, Carlo Messina. Di qui è nato il suo intervento alla Giornata del Risparmio tenutasi a Roma il 31 ottobre: “Perdere il direttore generale del Mef? Un peccato. non mi occupo di questo ma quello che posso dire è che si tratta di una delle figure più competenti del ministero”. Giorgetti, seduto in platea, ha applaudito…

