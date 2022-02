22 feb 2022 19:35

E QUESTO AVREBBE DOVUTO FARE IL CAPO DELLO STATO? - PAOLO MADDALENA, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E CANDIDATO AL COLLE DA PARTE DI EX GRILLINI E COMUNISTI, DAL SUO BLOG SUL "FATTO" INVITA GLI ITALIANI ALLA RIVOLTA LEGALE CONTRO DRAGHI: "IL GOVERNO NON FA GLI INTERESSI DEL PAESE CON ITA AIRWAYS, E' L’ESECUTORE DELLE MULTINAZIONALI E DELLA FINANZA INTERNAZIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INTERO PATRIMONIO PUBBLICO. I CITTADINI SONO LEGITTIMATI AD AGIRE IN GIUDIZIO PER ADEMPIERE AL DOVERE SACRO DI DIFENDERE LA PATRIA…"