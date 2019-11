A QUESTO PUNTO PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO - ''MICHELLE OBAMA CANDIDATA ALLE PRIMARIE DEMOCRATICHE''. 'FOX NEWS', FORSE PER BRUCIARLA, FORSE PER COSTRINGERLA A SMENTIRE, LANCIA IL NOME DELLA EX FIRST LADY. FINORA ERA UN'IPOTESI LUNARE, MA L'ARRIVO DI BLOOMBERG E' IL SEGNALE CHE I DEMOCRATICI SONO DISPERATI. MICHELLE, AMATISSIMA MA CHE HA DETTO DI NON VOLER TORNARE ALLA CASA BIANCA MANCO DIPINTA, SAREBBE L'UNICA IN GRADO DI SPARIGLIARE TUTTO

MICHELLE E BARACK OBAMA

La discesa in campo di Michael Bloomberg per le presidenziali americane del 2020 potrebbe non essere l'unica sorpresa di questa stagione elettorale. Una ancor più clamorosa potrebbe essere la candidatura di Michelle Obama. A rilanciare il rumor è stata Fox News, dove il noto anchorman Tucker Carlson ha affermato che Barack Obama non ha ancora ufficialmente dato il suo sostegno a Joe Biden perché c'è la possibilità che l'ex first lady scenda in campo.

Mera fiction?In tanti parlano di pura e semplice fantapolitica, di mera fiction. E forse è proprio così, con l'ex first lady che ha del resto sempre stroncato qualunque voce di un suo coinvolgimento. Ma sui social si è subito scatenato l'entusiasmo dei milioni di fan di Michelle in tutto il mondo.

IL LIBRO DI MICHELLE OBAMA PRESENTATO NEI PALAZZETTI

I segnali e le smentite I segnali per un suo coinvolgimento last minute, secondo il seguitissimo anchorman di Fox News, ci sono tutti, nonostante la scorsa settimana l'ex first lady abbia rilasciato l'ennesima dichiarazione in cui dice di non sognarsi nemmeno di diventare presidente: "Non sono interessata".

I candidati demMa il drammatico quadro della compagine di candidati democratici - con Joe Biden e altri moderati che non decollano e il rischio di una deriva a sinistra con Elizabeth Warren e Bernie Sanders - potrebbe provocare una svolta, anzi, un terremoto. Non è un caso per Carlson, quindi, che finora Barack Obama non abbia concesso l'endorsement al suo ex vicepresidente, un amico al quale - ricorda - aveva addirittura consigliato di non candidarsi.

michelle obama all universita

Eppure è opinione comune che una parola di Obama basterebbe a indirizzare in maniera decisiva le primarie del suo partito, mentre negli ultimi tempi si sono moltiplicati gli attacchi a Biden anche da parte di gente come David Axelrod, da sempre uno dei più stretti consiglieri e degli uomini più fidati di Obama.

michelle e barack obama prima della casa bianca

Ecco allora la suggestione: quella che l'ex presidente stia aspettando di vedere ciò che accadrà nelle prossime settimane, soprattutto con l'avvio delle primarie in Iowa e New Hampshire, per capire se di fronte a un vuoto di leadership possa davvero provare a tornare alla Casa Bianca, stavolta da "first husband".

Altri indizi Ma c'è dell'altro. Potrebbe non essere un caso nemmeno il fatto che proprio in questi giorni esca il nuovo libro di Michelle, che nelle prossime settimane sarà impegnata in un lungo tour per promuoverlo in stadi e teatri. Un tour che potrebbe facilmente trasformarsi in una vera e propria campagna elettorale.

E ancora, l'uscita del libro di memorie degli Obama alla Casa Bianca è stata ritardata di qualche mese rispetto alla data iniziale, attesa ora proprio nel mezzo delle primarie. Tanti indizi, dunque, che però al momento non fanno una prova.

