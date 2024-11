E QUESTO SAREBBE IL “PUNTO DI RIFERIMENTO FORTISSIMO DEI PROGRESSISTI” – CONTE NON DIMENTICA IL VECCHIO AMORE PER DONALD TRUMP! “GIUSEPPI” ESULTA PER LA VITTORIA DEL TYCOON E IL GRUPPO EUROPEO DEI 5 STELLE ESAGERA: “È UNA LEZIONE PER TUTTI I FINTI PROGRESSISTI LIBERISTI E GLOBALISTI CHE HANNO AMMAINATO LA BANDIERA DELLA PACE PER SPOSARE OGNI SPINTA GUERRAFONDAIA”. UN GIUBILO UN PO’ TROPPO OSTENTATO, CHE HA MANDATO FUORI GIRI I COLLEGHI DEL GRUPPO “THE LEFT” AL PARLAMENTO EUROPEO…

trump conte

Conte, vittoria netta di Trump, ora fermare le guerre

(ANSA) - "Auguri di buon lavoro a Donald Trump, 47° Presidente degli Stati Uniti, in virtù di una vittoria netta, estesa anche al voto popolare.

Le sfide che attendono gli Stati Uniti sono molteplici e ci riguardano tutti: fermare le guerre in corso, contrastare con la massima fermezza le violazioni del diritto internazionale umanitario, aprirsi a una visione multipolare dei nuovi equilibri geo-politici, puntare a regole eque per il commercio internazionale evitando la spirale protezionistica dei dazi e contro-dazi". Così su X il leader del M5s Giuseppe Conte.

"L'Italia - se riuscirà a esprimere visione e coraggio - potrà dare un contributo importante in ragione della tradizionale amicizia tra i nostri popoli e della solida alleanza tra i nostri due Paesi, ma anche per il nostro storico ruolo nell'ambito del Mediterraneo allargato e nella cornice europea", conclude Conte.

"Lezione per i finti progressisti”. I M5S a Bruxelles stanno con la sinistra ma si congratulano con Trump

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per www.repubblica.it

giuseppe conte donald trump by osho

https://www.repubblica.it/politica/2024/11/06/news/m5s_bruxelles_esultano_trump-423601216/?ref=RHLF-BG-P1-S3-T1

Trova le differenze: Manon Aubry di France Insoumise commenta la vittoria di Donald Trump definendolo «nemico delle donne, dei popoli razzializzati, della libertà di stampa e del clima». E aggiunge: «Mentre i Trump europei come Orban si affrettano a congratularsi con Trump, tocca a noi tornare a lottare con lucidità e determinazione se non vogliamo seguire la stessa strada degli Stati Uniti!».

Dal gruppo europeo dei 5 Stelle, invece, scrivono: «A Donald Trump facciamo le nostre congratulazioni per la elezione a Presidente degli Stati Uniti d’America», la cui vittoria «è innanzitutto una lezione per tutti i finti progressisti liberisti e globalisti che hanno ammainato la bandiera della pace per sposare ogni spinta guerrafondaia». Piccolo particolare: Aubry e il M5S fanno parte dello stesso raggruppamento a Bruxelles, cioè la sinistra rossoverde di The Left.

GIUSEPPE CONTE E DONALD TRUMP

Se insomma al pari di Giuseppe Conte il Movimento di stanza al Parlamento europeo fa fatica a nascondere una specie di soddisfazione per l'elezione di un candidato dai chiari tratti eversivi e suprematisti, tutto ciò stona con la natura della sinistra radicale europea, che ai 5 Stelle ha "offerto" ospitalità dopo cinque anni di limbo nel gruppo dei non iscritti.

La reazione del M5S sta girando di chat in chat tra i neo-compagni di gruppo, creando stupore e malumore. Un gruppo fondato su valori come diritti del lavoro e giustizia economica e ambientale, femminismo, democrazia e valori etici, pace e solidarietà: l'esatto opposto della piattaforma trumpiana. […]

conte trump

[…] Per restare in Italia, il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni (Alleanza verdi sinistra), ovvero colui che ha garantito per il M5S con i compagni di The Left, parla di «una brutta giornata, con Trump viene avanti un’America con meno diritti e libertà, contro le donne, le minoranze e i giovani». Temi che al Movimento evidentemente non interessano poi troppo, visto che non se ne fa cenno.

GIUSEPPE CONTE DONALD TRUMP

«Il fronte progressista non deve temere una piattaforma in difesa dei ceti popolari, dei più poveri, delle masse dei lavoratori che non arrivano alla fine del mese», sottolinea la nota dei 5 Stelle europei. Già, manca solo una postilla: con Trump "ceti popolari", "poveri" e "masse dei lavoratori" hanno solo da temere e più di prima.

trump Conte IL TAVOLO DEI POTENTI DEL G7 DI BIARRITZ DALL'ALTO GIUSEPPE CONTE E DONALD TRUMP conte e macron scroccano un passaggio a trump 6