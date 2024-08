QUI FINISCE MALE – IL PARTITO DEMOCRATICO HA PRESENTATO UN’INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELLA CULTURA, GENNARO SANGIULIANO SULLA PRESUNTA “CONSULENZA” CONCESSA ALL’INFLUENCER-STILISTA MARIA ROSARIA BOCCIA. IL MINISTERO SMENTISCE DI AVER NOMINATO LA BIONDISSIMA 41ENNE “CONSIGLIERA PER I GRANDI EVENTI”, COME SOSTIENE LA DIRETTA INTERESSATA, CHE RIEMPIE INSTAGRAM DI FOTO DI SANGIULIANO, CHE SEGUE OVUNQUE…

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano

GOVERNO: PD PRESENTA INTERROGAZIONE SU CONSULENZE SANGIULIANO

(LaPresse) - La capogruppo democratica nella commissione cultura della Camera, Irene Manzi, e il responsabile nazionale Sud del Pd, Marco Sarracino, hanno presentato un'interrogazione parlamentare alla presidente del consiglio Giorgia Meloni e al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per sapere se la notizia della nomina della consigliera del ministro della Cultura per i grandi eventi, riportata dagli organi di stampa, sia stata formalizzata o se si è davanti ad una gestione opaca degli incarichi fiduciari del Ministro che rischiano di danneggiare l'immagine del Paese rispetto ad un settore quale quello della cultura di grande rilevanza strategica per l'Italia. Lo comunica il Pd in una nota.

Ecco il testo dell'interrogazione. "Interrogazione a risposta in Commissione al Presidente del Consiglio e al Ministro dei beni Culturali. Premesso che: Attraverso i canali social la Presidente della Fashion Week Milano Moda, Maria Rosaria Boccia ha comunicato nei giorni scorsi di essere stata nominata consigliere del Ministro per i Grandi Eventi;

Maria Rosaria Boccia GENNARO SANGIULIANO GIUSEPPE CRUCIANI A POLIGNANO

Dal Ministero dopo che la notizia è apparsa anche sugli organi di informazione hanno reso noto che si tratta di una informazione destituita di fondamento in quanto si riporta testualmente: "la signora Maria Rosaria Boccia non è mai stata nominata Consigliere del Ministro per i "Grandi Eventi"; Preoccupa la superficialità con cui persino incarichi di natura fiduciaria vengono gestiti dall'attuale Ministro esponendo l'immagine del Paese a pessime figure anche sul piano internazionale.

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano alla camera 1

Si chiede di sapere se la nomina riportata in premessa sia stata formalizzata o, in caso contrario cosa sia accaduto dal momento che ne appare una gestione opaca degli incarichi fiduciari del Ministro che rischiano di danneggiare l'immagine del Paese rispetto ad un settore quale quello della cultura di grande rilevanza strategica per l'Italia".

post di maria rosaria boccia sulla nomina a consigliere di sangiuliano 1 maria rosaria boccia 3 maria rosaria boccia 23 maria rosaria boccia meme maria rosaria boccia - sangiuliano come san gennaro maria rosaria boccia 5 maria rosaria boccia 27 MARIA ROSARIA BOCCIA A IL LIBRO POSSIBILE A POLIGNANO IN PUGLIA - 1