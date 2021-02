E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE – IL M5S DALLE ELEZIONI DEL 2018 HA PERSO PER STRADA 65 PARLAMENTARI: 33 DEPUTATI E 32 SENATORI – TANTI ESPULSI MA ANCHE ALTRETTANTI FUORIUSCITI. IL PRIMO FU LO SKIPPER ANDREA MURA (VE LO RICORDATE?) – IN PRATICA OGNI DUE MESI C’È QUALCUNO CHE SE NE VA O VIENE ACCOMPAGNATO ALLA PORTA. QUALCUNO È STATO ANCHE ESPULSO PRIMA DI ESSERE ELETTO, COME CATELLO VITIELLO…

Dal “Corriere della Sera”

CATELLO VITIELLO

C' è addirittura chi è stato espulso prima ancora di essere eletto. È il caso di Catello Vitiello, avvocato di Vico Equense, reo di essere «un massone in sonno». A rivedere oggi il numero degli eletti alle elezioni del 2018, pari a 333 parlamentari, ci si accorge che il Movimento ha perso per strada 33 deputati e 32 senatori.

andrea mura m5s 5

Tanti espulsi ma altrettanti fuoriusciti. Il primo è Andrea Mura, il velista, skipper dell' imbarcazione Vento di Sardegna, cacciato per le troppe assenze e per un' intervista nella quale ricorda che «l' attività parlamentare non si svolge in Parlamento ma in barca». Ogni due mesi c' è qualcuno che si alza e se ne va. Matteo Dell' Osso abbandona la nave perché «i grillini umiliano i disabili».

saverio de bonis

Direzione: Forza Italia. Saverio De Bonis, protagonista della fallimentare parentesi degli europeisti per Conte in Senato, viene accompagnato alla porta assieme al comandante Gregorio De Falco. Lello Ciampolillo, noto alle cronache per i suoi ritardi in occasione del voto di fiducia, è pure «in ritardo con la restituzione di una parte delle indennità percepite». Dunque cacciato. «Ha certo pesato l' eterogeneità del gruppo iniziale» osserva Paola Nugnes, altra espulsa che non ha condiviso condoni e decreti sicurezza dell' esecutivo con la Lega.

gianluigi paragone italexit

Marco Rizzone si becca il cartellino rosso perché in piena pandemia richiede e ottiene il bonus di 600 euro per le partite iva. Gianluigi Paragone non digerisce la nascita del Conte-2, quello con il Pd, e vota contro la legge di bilancio. Espulso, fonda Italexit. C' è poi chi, come Ugo Grassi, migra alla Lega. E cosa dire di Emilio Carelli che lascia i 5 Stelle e si propone come regista di un nuovo centro? Ogni votazione produce espulsioni. Ieri il reggente Crimi ha cacciato 15 senatori. E in serata a Montecitorio si manifesta un' altra fronda: 16 grillini votano contro Draghi, 4 si astengono e 11 non partecipano al voto. Una trentina di deputati, quindi, rischia.

