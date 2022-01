21 gen 2022 18:26

QUIRINAL GAME - BERLUSCONI PER ORA NON SI RITIRA, PUR SAPENDO CHE L’OPERAZIONE SCOIATTOLO È FALLITA, PER NON DARE A SALVINI LA SODDISFAZIONE DI FARE IL KINGMAKER DEL QUIRINALE. IL "CAPITONE" FORZA I TEMPI E CONVOCA IL VERTICE DEL CENTRODESTRA PER DOMANI – IL CAV UIFFICIALMENTE E’ ANCORA IN CAMPO. IN REALTA’ VUOLE ESSERE LUI A SCOPRIRE LA CARTA PER IL COLLE... - IL VERTICE DI FORZA ITALIA A ARCORE: VIDEO