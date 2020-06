IRAN, VENEZUELA E SPAGNA: TUTTO SUL SILURO AI 5 STELLE PARTITO DA CARACAS (FORSE) - È IN CHIAVE ITALIANA CHE VA LETTA LA TEMPISTICA: UN GOVERNO IN PIENA SINDROME CINESE, IL RACCONTO DELL’AZIONE DI DISTURBO DEL CHAVISMO SUI TRADIZIONALI ALLEATI USA. SIA L’OPPOSIZIONE VENEZUELANA, CHE HA VISTO I 5 STELLE OPPORSI AL RICONOSCIMENTO DI GUAIDÒ, SIA WASHINGTON, SEMPRE PIÙ INSOFFERENTE PER LA DERIVA FILO-PECHINO A ROMA, AVREBBERO BUONI MOTIVI PER COLPIRE IL MOVIMENTO NEL SUO MOMENTO DI MAGGIOR DEBOLEZZA E DIVISIONE INTERNA