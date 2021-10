LA DIPLOMAZIA DELL'OMERTÀ - COME MAI MANCA L'AMBASCIATORE ITALIANO NELL'ELENCO DEGLI ESPULSI DALLA TURCHIA? SEMPLICE, PERCHÉ IL NOSTRO PAESE NON HA DETTO UNA PAROLA SULLA VICENDA DEL FILANTROPO OSMAN KAVALA, DETENUTO IN CARCERE DA QUATTRO ANNI SENZA UNA SENTENZA DI CONDANNA DOPO IL FALLITO GOLPE DEL 2016 - CONTINUIAMO A CHIUDERE GLI OCCHI SULLE RIPETUTE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI DA PARTE DI ERDOGAN...